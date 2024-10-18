Причиною загнивання плодів на дереві є грибок, а зветься хвороба плодова гниль. Розвивається вона також на опалих плодах та у сховищах при зберіганні.

Частіше хворіють ослаблені та старі дерева. Спори грибка може принести вітер, птахи, комахи. Збудник проникає в місцях пошкодження шкірочки градом, через тріщини, що утворились внаслідок ураження паршею, комахами тощо. Чи звертали ви увагу, що червиві яблука загнивають на деревах першими? А все тому, що збудник хвороби потрапляє крізь отвори, які залишає гусінь. Хвороба може передаватись і через непродезінфікований інструмент.

Спочатку на плодах виникають невеликі бурі плями, які поступово розростаються і охоплюють більшу частину яблука. На шкірочці утворюється велика кількість «подушечок» сірого кольору, розташованих у вигляді концентричних кіл. У цих «подушечках» містяться спори. Потрапляючи на плід, що має на поверхні ранки, вони заражають його. А при доторканні ураженого плода до здорового останній інфікується навіть за відсутності на ньому ран.

Збудники зимують у муміфікованих плодах, що залишились на дереві або під ним.

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ

Збір і знищення зараженої падалиці та муміфікованих плодів, зрізування уражених гілок із захопленням 15–20 см здорової деревини.

Уражені плоди не можна закладати на зберігання на зиму. Пізно восени та рано навесні дерева обприскують 3-відсотковою бордоською рідиною, 3-відсотковим мідним купоросом чи іншими готовими фунгіцидами. Влітку обробки протигрибковими препаратами продовжують, але меншої концентрації, аби не попекти листя. Збудник дуже живучий, тому хворобі легше запобігти, ніж потім позбутись.

Дуже важливо вчасно обробляти проти шкідників (довгоносиків, листокруток, п’ядунів, плодожерок тощо). З початку весни і до пізньої осені ґрунт під деревами перекопують і прибирають рослинне сміття, видаляють бур’яни. Важливо дотримуватись режиму поливів, щоб шкірочка на плодах не тріскалась від перепадів вологості. Саджанці висаджують, дотримуючись рекомендованої відстані між ними. Також регулярно проріджують крону, щоб добре провітрювалась і не утворювалось надмірної вологості. Місця зрізів замазують садовим варом. Інструмент дезінфікують. Щоб зміцнити імунітет дерев, їх підгодовують комплексними добривами.

Боротьбу з плодовою гниллю провадять і у сховищах. Тут підтримують чистоту, врожай ретельно перебирають, аби не занести навіть слабо пошкоджені плоди. Порівняно менше хворіють на плодову гниль сорти Джонатан, Айдаред, Пепін шафранний, Флоріна, Ренет.

Іван СИМАКОВ, садівник.