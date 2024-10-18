За відповіддю «Порадниця» звернулася до лікаря-дерматолога Катерини БАКІКО.

Вогнищева або гніздова алопеція проявляється переважно однією або рідше кількома залисинами. На цих місцях різко випадає волосся. Найчастіше — на голові, рідше — на бровах, віях, бороді. Зрідка алопеція уражує всю голову і спричиняє повне облисіння. Вкрай рідко може випадати пушкове волосся на тілі, і такі люди не мають взагалі ніякого волосся на шкірі. Інколи вогнищева алопеція супроводжується хворобою нігтів.

ПРИЧИНА

Причина гніздової алопеції — автоімунна. Організм помилково атакує власні клітини й обирає для цього волосяні фолікули. Тому там випадає волосся. До кінця механізм цей не вивчений.

Хвороба НЕ від паразитів, браку вітамінів чи порушення роботи печінки.

ЧИ Є НЕБЕЗПЕКА

Сама алопеція ризику для життя та здоровʼя не несе. Болю немає, шкіра в тих місцях нормальна. Але залисини та відсутність волосся можуть спричиняти психологічний дискомфорт і навіть депресію. Діти в школі можуть цькувати, на співбесіді — на роботу не взяти.

ОБСТЕЖЕННЯ

У більшості випадків аналізи не потрібні. Лікар може розпізнати вогнищеву алопецію відразу. Проте коли виникають труднощі з діагнозом, може виконати трихоскопію (це детальний огляд під спеціальною лупою), зробити біопсію шкіри (взяти клаптик шкіри з ділянки залисини на аналіз).

Лікар може запропонувати зробити скринінг супутніх автоімунних хвороб. Бо відомо, якщо є одна така, то може бути й інша. Тому, коли є додаткові симптоми, може призначити загальний аналіз крові, на глюкозу, гормони щитоподібної залози, а також аналізи для контролю лікування, якщо потрібні потужні внутрішні ліки.

ЛІКУВАННЯ

На жаль, не існує способу раз і назавжди вилікувати вогнищеву алопецію, тому вона може повертатись. Важливо зупинити цей епізод хвороби, заростити волоссям облисіння.

Якщо площа залисини невелика і не збільшується, лікар може запропонувати тактику спостереження. Протягом року в половині випадків вогнища самі заростають.

Лікування починаємо зі стероїдних зовнішніх кремів, у малих дітей це — мометазон, у старших і дорослих — бетаметазон і клобетазол. За кілька місяців лікування можна помітити нове волосся, яке нерідко виростає трохи іншої структури та кольору.

Також лікар може колоти ліки в шкіру, де випало волосся, — це зазвичай тріамцинолон або бетаметазон. Процедуру роблять кожні 4–6 тижнів. Вона болюча, тому для дітей застосовують рідко.

Якщо хвороба швидко розповсюджується, триває довго та погано піддається лікуванню, на часі застосувати потужніше.

Внутрішні ліки — це глюкокортикостероїди, JAK- інгібітори, метотрексат, азатіоприн, циклоспорин та ін.

Також лікар може зробити місцеву імунотерапію, коли на шкіру на залисинах наносять їдку речовину, що спричиняє сильне запалення, і, як результат, там починає рости волосся.

ПРОГНОЗИ

Інколи гніздова алопеція буває лише раз у житті. Більшість людей помічають повторну протягом 5 років. Кожен епізод може відрізнятись — бути одне вогнище або багато. Ніхто не знає наперед, як хвороба протікатиме.

ЯКИЙ ШАМПУНЬ ОБРАТИ

Будь-який. Шампуні не спричиняють і не лікують випадіння волосся при гніздовій алопеції.

ЩО НЕ ТРЕБА РОБИТИ

Не потрібно «шукати причину» — здавати безліч аналізів на глисти, печінку, алергію, інфекції, вітаміни.

Не треба пити вітаміни «для волосся», вони ніяк не стосуються лікування.

Різні БАДи, стимулятори росту, плаценти, настоянки стручкового перцю, уколи алое, мезотерапія — все це неефективне, а то й може зашкодити.

ЩО ТРЕБА РОБИТИ

Психологічний супровід. При вогнищевій алопеції нерідко потрібна консультація психіатра, дитячого психолога та психотерапевта, бо хвороба несе велике навантаження на ментальне здоровʼя.

Камуфляж. Ділянку з облисінням можна маскувати — перукою, головним убором, фарбою, татуажем брів.

Ніколи не насміхайтеся над людьми, в яких немає волосся. Навчайте своїх дітей поваги до інших, припиняйте цькування. Ніхто не може нас або інших принижувати через не такі вуха, окуляри, прищі чи відсутність волосся. Зовнішність людини не визначає її внутрішніх якостей. Усі ми різні й усі варті любові та поваги.