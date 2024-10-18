Багато хто з українців, рятуючись від війни, й досі перебуває за кордоном. А як у таких випадках призначають, виплачують житлову субсидію? Фахівці Пенсійного фонду України дають відповіді на актуальні запитання з цього приводу.

Якщо член домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів, чи буде призначено такому домогосподарству субсидію?

При зверненні за її призначенням заявник зазначає, що один із членів домогосподарства на час подання заяви перебуває за кордоном понад 60 днів. Таку особу для обрахунку субсидії до складу домогосподарства не включають. Тож соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на неї не розраховують і доходи під час призначення житлової субсидії не враховують.

Таким чином, житлову субсидію призначають домогосподарству без врахування особи, яка перебуває за кордоном понад 60 днів.

Водночас, якщо особи, котрі звернулися за призначенням субсидії, та не повідомили орган ПФУ про перебування будь-кого з членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів, а субсидію обчислено з урахуванням цієї людини (і норми та нормативи розраховано, і доходи враховано), то її виплату припиняють, а надміру виплачені кошти повертає одержувач.

Чи повинен одержувач житлової субсидії повідомляти про виїзд члена домогосподарства за кордон?

Протягом 30 днів він має повідомити ПФУ про факт, який вливає на призначення житлової субсидії, зокрема про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно понад 60 днів у періоді, на який призначено субсидію (наприклад, з 1 травня 2024 до 30 квітня 2025 року — у разі автоматичного призначення або з місяця звернення особи до 30 квітня 2025 року).

Отримувачі субсидій на територіях адміністративно-територіальних одиниць Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва мають обов’язок поінформувати про перебування члена домогосподарства, який перебуває за кордоном понад 60 днів, протягом місяця після припинення (скасування) воєнного стану в Україні (пункт 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну від 21.10.95 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»).

Які наслідки можуть бути для одержувача житлової субсидії, якщо він вчасно не повідомив про перебування члена домогосподарства за кордоном?

У разі виявлення органом ПФУ факту перебування члена домогосподарства за кордоном у період отримання житлової субсидії, тим домогосподарствам, які мали обов’язок повідомити про такий факт (тобто за виключенням мешканців вищезазначених адміністративно-територіальних одиниць), виплату житлової субсидії припиняють.

А житлову субсидію може бути призначено за новим зверненням із початку опалювального або неопалювального сезону.