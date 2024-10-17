Ніжні, з вершковим присмаком щедрої порції тертого сиру та зеленню.

2 склянки молока

1 склянка борошна

150 г натертого сиру

2 яйця

2 столові ложки олії

пів пучечка зелені

1 чайна ложка цукру

0,5 чайної ложки солі

вершкове масло для подачі

У мисці збити яйця з цукром і сіллю. Влити одну склянку молока, всипати борошно. Розтерти до однорідності. Влити другу склянку молока, розмішати, щоб не було грудочок. Додати дрібно натертий сир і посічену зелень. Влити олію в тісто, перемішати. За консистенцією тісто виходить, як нежирний кефір.

Смажити як звичайні млинці до рум’яності з обох боків. Гарячими змащувати маслом.