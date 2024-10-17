Ніжні, з вершковим присмаком щедрої порції тертого сиру та зеленню.
- 2 склянки молока
- 1 склянка борошна
- 150 г натертого сиру
- 2 яйця
- 2 столові ложки олії
- пів пучечка зелені
- 1 чайна ложка цукру
- 0,5 чайної ложки солі
- вершкове масло для подачі
У мисці збити яйця з цукром і сіллю. Влити одну склянку молока, всипати борошно. Розтерти до однорідності. Влити другу склянку молока, розмішати, щоб не було грудочок. Додати дрібно натертий сир і посічену зелень. Влити олію в тісто, перемішати. За консистенцією тісто виходить, як нежирний кефір.
Смажити як звичайні млинці до рум’яності з обох боків. Гарячими змащувати маслом.
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