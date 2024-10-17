Збирати буряки закінчують до настання приморозків, у більшості регіонів нашої країни цей період припадає на другу половину жовтня. Поспішати не варто: чим довше буряки посидять на грядках, тим більше корисних речовин накопичать і будуть смачнішими. Час збирання залежить від багатьох факторів: сорту, погодних умов, кількості поливів, підживлень, хвороб тощо.

ВИРУШАЄМО НА ГРЯДКИ

Зрозуміти, що буряки достигли, нескладно: розмір дорослого коренеплоду має відповідати сорту, і він майже завжди визирає над землею. На відміну від картоплі чи моркви, вплив сонячних променів бурякам аніскільки не шкодить. Також строки достигання зазвичай вказують на упаковці з насінням. Збирають урожай у сухий сонячний день. На важких ґрунтах підкопують лопатою, але зазвичай буряки легко висмикуються, якщо потягнути за бурячиння. Після цього їх очищують від землі. Обрізуючи гичку, залишають черешки завдовжки не більше 1 см. Занадто довга гичка може з часом загнити. А якщо її не обрізати відразу, забиратиме на себе вологу. Працюють так, аби не пошкодити шкірочку буряків, інакше довго не зберігатимуться. Також обрізають бічні корінці. Далі врожай трохи підсушують. Якщо дозволяє погода — просто на грядках. Якщо ні, заносять у тепле світле приміщення та розкладають тонким шаром. Потрібно, щоб у приміщенні була хороша вентиляція. Якщо погода тривалий час буде холодна й дощова, а викопувати вже час, сушити буряки доведеться довше, час від часу перевертаючи.

Зібрані коренеплоди відсортовують. Для тривалого зберігання відбирають лише здорові, достиглі, непророслі, непошкоджені та непідмерзлі. Пошкоджені відразу переробляють або використовують першими. Мити буряки не можна, бо зберігатимуться погано. Найкраще зберігаються коренеплоди середнього розміру, приблизно 11–12 см у діаметрі.

ЗБЕРІГАЄМО ДО ВЕСНИ

Зберігають при температурі близько 0–2 градусів та відносній вологості повітря 85–95 відсотків. Тримають з перешаруванням піском чи тирсою у штабелях шириною та висотою 70–80 см. Або ж у мілких траншеях, із перешаруванням піском, укриваючи буряки соломою та землею. «Порадниця» вже розповідала, що в погребі буряки є хорошими сусідами картоплі. Їх укладають поверх бараболі у 2–3 шари. Буряки забиратимуть зайву вологу і таким чином довго залишатимуться соковитими та не в’янутимуть. Також, щоб захистити від інфекцій, коренеплоди обробляють деревним попелом чи порошком крейди. Особливо добре зберігаються вони у глиняній оболонці. Або ж, як яблука, загорнутими кожен окремо в папір. Протягом періоду зберігання буряки регулярно перевіряють на наявність ознак псування.

Як ще зберігати? Подрібнені буряки зберігають навіть у морозильній камері, причому відварені також. Крім того, їх маринують і консервують, хоча й нечасто. Можливо, тому, що буряк і без того добре зберігається. Однак консервований буряк — надзвичайно смачна закуска до зимових страв. А маринований — і поготів! Дбайливі господині ще й заготовляють борщові заправки, що дуже економить час узимку.

У холодильнику буряки зберігаються 30–40 діб, після чого втрачають вологу та їх смакові якості починають погіршуватись.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.