Оладки з вареного картопляного пюре. Смажена скоринка апетитно хрумтить, а серединка м’яка.

500 г картопляного пюре

2–3 зубчики часнику

100 г твердого сиру

2 маленькі яйця

130–150 г борошна

сіль

чорний мелений перець

олія

Картоплю відварити разом із часником у підсоленій воді до готовності. Рідину повністю злити, потовкти, дати охолонути.

Додати яйця, за необхідності досолити, поперчити. Додати сир. Всипати борошно, замісити тісто. Воно має бути м’яким і трохи липнути до рук. Але більш ніжним, ніж на зрази.

Набирати по 2 столові ложки тіста, обкачувати в борошні. Трохи сплющити на плескач 1 см завтовшки. Сформувати так усі оладки. Викласти на сковорідку з розігрітою олією. Смажити на середньому вогні по 4 хв. з кожного боку. Подавати зі сметаною

Рецепт можна змінювати, додаючи до картоплі інші складові. І з кожним новим інгредієнтом смак і аромат оладок кардинально змінюватиметься. У тісто можна додати:

* крупно натерті сосиски;

* дрібно нарізану копчену ковбасу;

* натерті варені яйця;

* смажені гриби;

* смажену цибулю;

* зелену цибулю.