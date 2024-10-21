Оладки з вареного картопляного пюре. Смажена скоринка апетитно хрумтить, а серединка м’яка.
- 500 г картопляного пюре
- 2–3 зубчики часнику
- 100 г твердого сиру
- 2 маленькі яйця
- 130–150 г борошна
- сіль
- чорний мелений перець
- олія
Картоплю відварити разом із часником у підсоленій воді до готовності. Рідину повністю злити, потовкти, дати охолонути.
Додати яйця, за необхідності досолити, поперчити. Додати сир. Всипати борошно, замісити тісто. Воно має бути м’яким і трохи липнути до рук. Але більш ніжним, ніж на зрази.
Набирати по 2 столові ложки тіста, обкачувати в борошні. Трохи сплющити на плескач 1 см завтовшки. Сформувати так усі оладки. Викласти на сковорідку з розігрітою олією. Смажити на середньому вогні по 4 хв. з кожного боку. Подавати зі сметаною
Рецепт можна змінювати, додаючи до картоплі інші складові. І з кожним новим інгредієнтом смак і аромат оладок кардинально змінюватиметься. У тісто можна додати:
* крупно натерті сосиски;
* дрібно нарізану копчену ковбасу;
* натерті варені яйця;
* смажені гриби;
* смажену цибулю;
* зелену цибулю.
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