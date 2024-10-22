Учні 1–4 класів шкіл отримуватимуть безкоштовне харчування до кінця 2024 року, повідомляє Міносвіти.

Раніше безкоштовними гарячими обідами забезпечували лише школярів пільгових категорій, а фінансування покривалось за рахунок коштів місцевих громад.

Цьогоріч на програму виділили 2 млрд грн із державного бюджету, які передадуть місцевим громадам у формі субвенції.

Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для всіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку, сподіваються у Міністерстві.

Механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабміном і забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.