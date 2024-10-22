Програма медичних гарантій не покриває корекцію зору за допомогою окулярів, повідомляють у НСЗУ.

Така послуга визначена як платна відповідно до постанови КМУ від 17.09.96 №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах». Докладніше ознайомитися зі змістом постанови можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF#Text

Однак, нагадують у НСЗУ, пацієнти можуть безоплатно пройти офтальмологічні дослідження в медичних закладах із договором на пакет «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах». Зокрема, офтальмометрію (кератометрію), офтальмоскопію, рефрактометрію, діоптриметрію та периметр поля зору.