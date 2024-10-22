Надворі середина осені, а в мене на повну цвітуть троянди, на деяких кущах ще чимало бутонів. Чи не шкідливе для них таке пізнє цвітіння?

Оксана СОКІЛ. Хмельницька обл.

Дійсно, у фаховій літературі трапляються застереження, що квітучі о цій порі троянди не встигнуть підготуватись до зими. Я ж, з вашого дозволу, відповім, спираючись на власний досвід. У мене деякі сорти троянд цвітуть майже до снігу і при цьому чудово перезимовують. Пам’ятаю, як сорт Чорний принц цвів ще 4 листопада, коли вже випав сніг. Але настільки пізнє цвітіння все ж небажане.

Цікаво, що осіннє обрізування бутонів, навпаки, може бути шкідливе, оскільки іноді провокує ріст нових пагонів, які не встигнуть визріти до зими.

Аби троянди «зрозуміли», що досить їм вже цього року вегетувати, їх припиняють поливати. Також можна дати фосфорно-калійних добрив, які прискорять достигання деревини. Дуже бажано обробити на зиму кущі протигрибковими препаратами: «Скор», «Хорус», мідним і залізним купоросом чи іншими, адже троянди вельми вразливі до грибкових хвороб.

Що ж до обрізування троянд восени, то тут кожен квітникар чинить по-своєму. Одні до весни кущі не чіпають, інші, навпаки, роблять кардинальне обрізування пагонів, а хтось обрізує лише наполовину чи на третину. Я ж маю кілька кущів троянд удома і щороку в листопаді їх обрізую. Ще кілька кущів ростуть у селі, де буваю рідко, бо далеко. Ці кущі не обрізую ніколи. І ті, й інші наступного року однаково тішать рясним цвітінням. Важливо лише стежити, щоб не загущувались. Якщо все ж обрізуєте восени, дочекайтесь стійких холодів. Обов’язково видаляйте тонкі, слабкі пагони, порость і «сліпі» (тобто такі, на яких не було цвітіння). Зрізи мають бути гладенькі, під кутом 45 градусів, від бруньки відступають приблизно пів сантиметра.

До речі, порівняно з іншими квітами троянди чи не найкраще переносять спеку. Тоді як більшість мешканців клумб цьогоріч улітку видимо страждали, королеви квітника почувалися бадьоро навіть у зеніті літа.

Хочу принагідно поцікавитись у читачів «Порадниці», чи обрізують вони на зиму свої троянди, і якщо так, то в який спосіб? І як доглядають за своїми колючими улюбленицями?

Людмила РОМАШКО. м. Прилуки Чернігівської обл.