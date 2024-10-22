Виходить ароматний соус-кетчуп, який підходить і до котлет, і до сосисок. Для смачнішого обіду залишиться просто відкрити баночку та зварити гарнір…

3 кг помідорів

500 г яблук

250 г цибулі

50–70 г цукру

1,5 столові ложки солі

30 мл яблучного оцту

0,5 чайної ложки чорного меленого перцю

1 великий лавровий листок

3 бутони гвоздики

5 горошин духмяного перцю

Помідори та яблука нарізати часточками. У яблук серединку та шкірочку не видаляти — в них міститься пектин, що надає густоти соусу. Викласти в каструлю томати, яблука та кубики цибулі, перемішати. Накрити кришкою, поставити на маленький вогонь, прогрівати, щоб томати пустили сік. Щойно дадуть багато рідини, вогонь можна збільшити. Регулярно перемішувати. Додати лавровий листок, гвоздику, духмяний перець. Варити близько 30–40 хв. до розм’якшення яблук і томатів.

Перетерти томатне пюре крізь сито, щоб позбутися кісточок і спецій. Поставити назад на вогонь, уварювати соус до бажаної консистенції близько 40 хв.

Наприкінці всипати сіль, цукор, чорний перець, влити оцет. Як знову закипить, розлити по стерилізованих банках. Закрити під ключ. Зберігати в темному прохолодному місці.