Новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» захищає інтереси страхувальників і потерпілих осіб, що дає змогу підвищити довіру до обов’язкового автострахування, а також сприяє розвитку ринку ОСЦПВВНТЗ, наголошують у Мін’юсті. А ось про які зміни варто знати водіям.

Потерпілі у ДТП отримуватимуть належний захист. Посилюється рівень їх захисту шляхом поступового підвищення максимальної страхової суми до розмірів, що відповідають європейським стандартам. Буде скасовано державне регулювання цін на поліси автоцивілки та запроваджено визначення індивідуальної ціни для кожного страхувальника. Водночас враховуватиметься персональна історія в попередніх періодах страхування, відсутність ДТП або наявності збитків у минулому. Модель прямого врегулювання збитків стане обов’язковою. Потерпілий отримає право звертатися за врегулюванням страхової події до «свого» страховика, з яким у нього укладений договір, а не до страхової компанії винуватця ДТП. Розрахунок страхової виплати відбуватиметься без урахування зносу автомобіля (для розрахунку вартості ремонту авто беруть нові запчастини, дозволені заводом-виробником). Новація стосується автомобілів із терміном експлуатації до 5 років. Для авто віком від 6 років і більше до розрахунку вартості ремонту враховують запчастини-аналоги. Страховик буде зобов’язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, виплата здійснюватиметься на поточний/платіжний рахунок. Скасування франшизи. Нове законодавство забороняє застосовувати франшизу в договорах ОСЦПВВНТЗ. Позбавлення полісів від франшизи — частки коштів, яку споживач мав сплачувати самостійно, зробить систему страхування більш зрозумілою та доступною для клієнтів. Залишаються чинними знижки на поліс автоцивілки для окремих категорій пільговиків у розмірі 50 відсотків. Зокрема для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, людей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I або II категорії, пенсіонерів та людей з інвалідністю І групи.

У Мін’юсті звертають увагу, що зменшення вартості страхового поліса для таких категорій громадян застосовують виключно щодо забезпечення авто, які не використовуються з метою надання платних послуг перевезення пасажирів або вантажу та мають обсяг двигуна до 2500 куб.см або потужністю до 100 кіловат (для електромобілів).