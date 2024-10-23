Новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» захищає інтереси страхувальників і потерпілих осіб, що дає змогу підвищити довіру до обов’язкового автострахування, а також сприяє розвитку ринку ОСЦПВВНТЗ, наголошують у Мін’юсті. А ось про які зміни варто знати водіям.
- Потерпілі у ДТП отримуватимуть належний захист. Посилюється рівень їх захисту шляхом поступового підвищення максимальної страхової суми до розмірів, що відповідають європейським стандартам.
- Буде скасовано державне регулювання цін на поліси автоцивілки та запроваджено визначення індивідуальної ціни для кожного страхувальника. Водночас враховуватиметься персональна історія в попередніх періодах страхування, відсутність ДТП або наявності збитків у минулому.
- Модель прямого врегулювання збитків стане обов’язковою. Потерпілий отримає право звертатися за врегулюванням страхової події до «свого» страховика, з яким у нього укладений договір, а не до страхової компанії винуватця ДТП.
- Розрахунок страхової виплати відбуватиметься без урахування зносу автомобіля (для розрахунку вартості ремонту авто беруть нові запчастини, дозволені заводом-виробником). Новація стосується автомобілів із терміном експлуатації до 5 років. Для авто віком від 6 років і більше до розрахунку вартості ремонту враховують запчастини-аналоги. Страховик буде зобов’язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, виплата здійснюватиметься на поточний/платіжний рахунок.
- Скасування франшизи. Нове законодавство забороняє застосовувати франшизу в договорах ОСЦПВВНТЗ. Позбавлення полісів від франшизи — частки коштів, яку споживач мав сплачувати самостійно, зробить систему страхування більш зрозумілою та доступною для клієнтів.
- Залишаються чинними знижки на поліс автоцивілки для окремих категорій пільговиків у розмірі 50 відсотків. Зокрема для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, людей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I або II категорії, пенсіонерів та людей з інвалідністю І групи.
У Мін’юсті звертають увагу, що зменшення вартості страхового поліса для таких категорій громадян застосовують виключно щодо забезпечення авто, які не використовуються з метою надання платних послуг перевезення пасажирів або вантажу та мають обсяг двигуна до 2500 куб.см або потужністю до 100 кіловат (для електромобілів).
- Ліміт страхового відшкодування за Європротоколом буде скасовано. При цьому такий ліміт може буде встановлений Нацбанком України в майбутньому.
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