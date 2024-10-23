Достиглі плоди обліпихи заготовляють після перших заморозків. Найцінніше в них — олія. Вона добре гоїть рани, опіки, лікує застудні захворювання, бронхіти, астму.

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Для зміцнення імунітету компоти з обліпихових ягід рекомендують вживати дорослим по 100 мл 3–4 рази на день, дітям — наполовину менше.

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Обліпихову олію застосовують для лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки: пити по ч.л. тричі на день за 30 хв. до їди.

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При ерозії шийки матки тампонами, змоченими обліпиховою олією, змазують шийку матки раз на день протягом 10–15 діб. Процедуру краще приймати на ніч.

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Свіжі плоди обліпихи зменшують рівень холестерину в крові. Денна норма споживання — хоча б 50 г.

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Ягоди обліпихи (вживають і заморожені) корисні хворим на атеросклероз.

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Хворі на серцеві недуги змішують обліпихову олію з медом (1:1). Вживають по ч.л. тричі на день. При загостренні захворювань — 4 рази на день.

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Аби зупинити проноси, вживають відвар зі щойно заготовленого листя або молодої кори обліпихи. Столову ложку подрібненої сировини залити 200 мл окропу. Кип’ятити на малому вогні 6–8 хв. Відвар перелити в термос і настояти 2–3 год. Процідити. Пити по ст.л. 5–6 разів на день. Якщо сильний пронос, то 8–10 разів на день.

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У разі екземи, ревматизму, подагри до гарячої ванни додають свіже або сушене листя обліпихи — 8–10 пригорщ на 60 л води.

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Свіжим соком обліпихи змащують ділянки шкіри з ураженнями варикозного характеру. Процедуру приймати 4 рази на добу.

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Обліпихова олія знадобиться для лікування опіків, зокрема променевих. Вони часто виникають після курсу рентгенотерапії.

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Ягоди обліпихи, пересипані цукром (1:1), — надійні ліки від кашлю, бронхіальної астми. Денна норма споживання (у разі загострення недуги) — хоча б 75 г.

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Обліпиховою олією, розбавленою теплою водою (1:1), полощуть горло при почервонінні, втраті голосу.

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Коли не запаслися ягодами обліпихи, тоді антизастудний чай можна готувати з молодих подрібнених гілочок рослини. Столову ложку щойно заготовленої сировини залити 0,5 л окропу. Варити 5–6 хв. Настояти 20 хв. під кришкою. Перед вживанням процідити. Пити стільки, скільки смакує. Не завадить додати до чаю меду.

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Застереження! Обліпиха протипоказана в разі захворювання підшлункової залози та гострого холециститу.

Тарас ЛЕХМАН. м. Червоноград.