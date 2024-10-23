Якщо неподалік від вас ростуть хвойні рослини, вважайте, вам пощастило. Адже маєте змогу отримати чудовий безкоштовний укривний матеріал. А можливо, вирощуєте хвойні на власному подвір’ї?

Як і інші види мульчі, хвоя запобігає різким температурним коливанням, захищає від промерзання ґрунту, затримує в землі вологу, сніг, перешкоджає утворенню ґрунтової кірки, не дає проростати бур’янам.

Але є в цього виду укриття й чимало індивідуальних переваг, властивих тільки йому. Зокрема, хвойний опад розкладається значно довше, ніж, приміром, листовий. А отже, оновлювати його потрібно буде нечасто. Прибирати таке укриття також досить легко. Завдяки гострим кінчикам голочки хвої надійно зчіплюються з поверхнею ґрунту і не розлітаються при вітрі. Хвоя добре пропускає вологу та повітря, тому коренева система рослин під такою «ковдрою» не випріватиме, під нею не утворюватиметься пліснява. Хвойне укриття є чудовим захистом рослин від слимаків. А завдяки високому вмісту фітонцидів ще й пригнічує збудників хвороб. Узимку під такою «ковдрою» не надто полюбляють зимувати шкідники. Крім того, хвойний опад не містить насіння бур’янів. Вигляд має досить естетичний, тож, окрім користі, ще й підкреслить красу рослин.

І дещо про нюанси. Через те, що хвойний опад повільно перегниває, він насичує землю корисними елементами не настільки швидко, як, приміром, листяний перегній. Нерідко стверджують, що хвоя підкислює ґрунт. Але насправді це відбувається у такій мізерній кількості, що для рослин зовсім не становить загрози. Та все ж для посадок, що люблять «кислинку», хвою стане просто ідеальним сусідом. Йдеться, зокрема, про гортензії, рододендрони, вереск, журавлину, лохину, чорниці тощо. Також укриття з хвої особливо оцінять суниця садова, троянди, виноград, капуста, ягідники, плодові дерева. Якщо все ж маєте певні побоювання, що хвоя закислить ґрунт, опад можна змішувати з іншими компонентами, наприклад, із перепрілою тирсою, компостом тощо. Або ж використовують не свіжі, а сухі голочки. При закладанні хвої у компост варто пам’ятати про її здатність повільно розкладатись, тож краще закладати старі голки. Втім, навіть у такому вигляді вміст хвойних голок у компостній масі має бути незначний.

Гілочками хвойних обмотують на зиму стовбури дерев, аби захистити від гризунів.

Тарас КОВІНЬКА.