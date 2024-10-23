Заливаю печінку кефіром, а потім готую в духовці. Щоб не пересохла під час запікання, доповнюю цибулею. І яловича, і свиняча печінка виходить дуже ніжною.

800 г печінки

300 мл кефіру

1 велика цибулина

4 столові ложки олії

чорний мелений перець

сіль

Печінку промити, просушити паперовими рушниками та видалити плівку. Нарізати середніми шматочками завтовшки 1,5 см і викласти в миску. Залити кефіром, перемішати, накрити і поставити в холодильник на 2–3 год. (можна на ніч). У форму для запікання налити олію та розподілити по дну. Додати нарізану кільцями цибулю, посолити, поперчити. На цибулю — шматочки печінки. Посолити, поперчити. Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, запікати 25–30 хв. Цього часу достатньо, щоб печінка повністю приготувалася і зверху трохи зарум’янилася.

Завдяки тому, що з цибулі та печінки виділятиметься сік, на дні утворюватиметься бульйон. Він не дасть печінці пересохнути під час запікання.

Готову печінку викладаємо на тарілки з гарніром і одразу подаємо на стіл. Завдяки кефіру та запіканню з соковитою цибулею вона виходить м’якою, з чудовим смаком і ароматом.

Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.