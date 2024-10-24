Кабмін оновив правила вручення повісток «Укрпоштою». Відтепер повістка може бути надіслана через рекомендоване поштове відправлення з позначками «Повістка ТЦК» і «Вручити особисто».

Згідно з новими правилами передбачено особисте вручення: працівник пошти зобов’язаний вручити повістку особисто адресату. Якщо особа перебуває на місці, вона повинна підтвердити отримання підписом, вказавши своє прізвище та ініціали. У разі відмови від підпису працівник пошти робить позначку «Адресат відмовився», і лист повертають відправнику наступного робочого дня.

У разі відсутності адресата: якщо адресат не з’явився протягом 3-х робочих днів для отримання рекомендованого листа, працівник пошти робить відмітку «Адресат відсутній за вказаною адресою», засвідчує це своїм підписом і поштовим штемпелем. Лист повертають відправнику наступного дня.

Додаткові заходи інформування: якщо при доставці адресата немає вдома, працівник пошти повинен зателефонувати йому (якщо є номер) і залишити повідомлення в абонентській скриньці про надходження листа.

Термін явки до ТЦК — 7 та 10 діб. Пропуск цього терміну може призвести до адміністративної відповідальності.

Поважні причини неявки до ТЦК: у випадку смерті близької людини, якщо адресат перебуває на стаціонарному лікуванні та у випадку стихійного лиха. Проте в цих випадках необхідно підтвердити документально обставини, що перешкоджають явці.

Якщо призовник отримав повістку, але не з’явився до ТЦК, його можуть притягнути до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку (ст.210 КУпАП). Штрафи за це порушення варіюються від 17000 до 25500 грн. Крім того, якщо особа ігнорує повістку, її можуть оголосити в розшук із метою затримання та доставлення до ТЦК для складання протоколу про адміністративне правопорушення.