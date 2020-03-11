У ґрунті живе велика кількість мікроорганізмів — як корисних, так і шкідливих. При висіванні насіння на розсаду шкідливі можуть знищити сіянці. Є чимало методів стерилізації розсадних ґрунтосумішей, зокрема термічний.

Дехто пропарює ґрунт, тобто дезінфікує гарячою парою. Зробити це можна так: велику каструлю на чверть заповнюють водою, зверху поміщають застелений полотном друшляк із землею, накривають кришкою і на годину ставлять на невеликий вогонь. Гаряча пара уб’є збудників хвороб. Дехто робить пропарювання у духовці, розклавши вологу землю на деко і прикривши папером. Шар землі має бути не товщим за 5 см, її тримають півгодини за температури 100–110 градусів. Невелику кількість ґрунту можна стерилізувати у мікрохвильовці. 0,5 л вологої землі 5 хв. обробляють при потужності 800 Вт. Також невелику кількість ґрунту можна пропекти у фользі або у рукаві для запікання. У таких умовах він добре пропарюється, а вологу не втрачає.

Але після термічної обробки ґрунт стає стерильним, адже в ньому гине вся мікрофлора, і корисна також. Через це розсада погано росте. Тому досвідчені городники радять після таких радикальних процедур спочатку підживити ґрунт. Для цього можна скористатися біологічними препаратами, які є у спеціалізованих магазинах. Зокрема це може бути сипкий чи рідкий біогумус (близько 20 грн за 0,5 л) чи інші. Біопрепарати насичують ґрунт корисними мікроорганізмами. Якщо немає змоги їх придбати, після термічної обробки ґрунту потрібно дати щонайменше 2 тижні на відновлення, після чого можна висівати насіння.

Також ґрунтосуміш збагачують добривами. На відро знезараженого ґрунту додають 200 г деревного попелу, 50 г гашеного вапна, по чайній ложці аміачної селітри та сірчанокислого калію і десертну ложку суперфосфату. Або на відро додають 20–30 г нітрофоски, азофоски або нітроамофоски.

Шкідливі мікроорганізми можуть міститись навіть у покупному ґрунті, тож його також потрібно обробити!

Лідія ГЕРАЩЕНКО.