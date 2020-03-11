Зима — «зірковий час» ангін. «Порадниця» розібралася, звідки береться ця розповсюджена і доволі небезпечна інфекція з великою ймовірністю різноманітних ускладнень, а головне — як із нею боротися.
— Ангіна — це гостре інфекційне захворювання, при якому виникає запалення горла і піднебінних мигдалин. Збудниками хвороби можуть бути бактерії, віруси та грибки, але все-таки найчастіше «винуваті» стрептококи і стафілококи, — пояснює лікар-терапевт вищої категорії Сніжана ЛЯШУК. — Механізм виникнення ангіни зазвичай запускає зниження імунітету, переохолодження, а також хронічні запальні процеси у носоглотці — приміром, гайморит або не вилікуваний карієс.
Характерними симптомами захворювання є гострий біль у горлі, який посилюється при ковтанні та прийомі їжі, а також помітна припухлість і сильне почервоніння піднебінних мигдалин. У людини погіршується апетит, температура тіла підвищується до 38–40 градусів. Унаслідок запалення зазвичай збільшуються підщелепні лімфатичні вузли. Нерідко виникають також ломота в тілі та суглобах, біль у спині й попереку, головний біль, загальна слабкість, підвищена пітливість.
Якщо поставитися до ангіни легковажно й пустити одужання «на самоплив», існує висока ймовірність розвитку ускладнень. Серед можливих небезпечних наслідків — хвороби серця й нирок, отит, набряк гортані, гайморит, синусит, пневмонія, а також ревматизм і артроз.
При виникненні симптомів ангіни потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або отоларинголога, оскільки під маскою цього захворювання іноді ховаються інші, ще більш небезпечні недуги: дифтерія, скарлатина, лейкоз, інфекційний мононуклеоз. Тому лише лікар може поставити точний діагноз і призначити терапію.
— Залежно від фактора, що викликав захворювання, для лікування ангіни застосовують антибіотики, протимікробні або противірусні препарати, — розповідає Сніжана Ляшук. — Призначають також жарознижуючі та знеболюючі засоби. Основне лікування доповнюють пастилки або льодяники «від болю в горлі», полоскання настоями лікарських трав, розчинами фурациліну або морської солі з додаванням кількох крапель настоянки прополісу. Крім того, у гострій фазі хвороби рекомендовані постільний режим і багато теплого питва. Важлива і дієта, що не подразнює запалене горло (супи, бульйони, пюре, перетерті овочі).
Заходи профілактики ангіни особливо актуальні для людей поважного віку зі «слабким» горлом і зниженим імунітетом. Щоб звести до мінімуму ризик занедужати, уникайте різких перепадів температур, не пийте «крижаних» напоїв із холодильника, позбудьтеся можливих осередків хронічної інфекції в організмі — пролікуйте каріозні зуби, гайморит, фурункульоз. Людям із групи ризику не рекомендується також зимовий відпочинок у теплих країнах.
ВИННА ЗУБНА ЩІТКА
Якщо біль у горлі виникає регулярно, потрібно частіше міняти зубну щітку, яка може служити «осередком» для бактерій і бути причиною запалення. Тому, якщо ви перехворіли на сильну застуду або ангіну, поміняйте зубну щітку на нову, щойно почуватиметесь краще — цим ви захистите горло від повторного інфікування.
НАРОДНІ РЕЦЕПТИ ВІД АНГІНИ
- Основа багатьох ефективних рецептів від ангіни — це мед і продукти бджільництва. Зокрема, щоб приготувати простий, але дієвий розчин для полоскання хворого горла, пару чайних ложок меду розчиніть у склянці теплої (до 40 градусів) води. Якщо вода буде надто гарячою, мед втратить свої корисні властивості.
- Щоб очистити слизову оболонку глотки від одного з найпоширеніших збудників ангіни — стафілокока — регулярно полощіть горло аптечною настоянкою прополісу (чайну ложку настоянки розмішайте у склянці теплої води).
- Натріть на тертушці середню цибулину та велике яблуко. Додайте 2 столові ложки меду. Приймайте тричі на день після їжі по десертній ложці до поліпшення самопочуття.
- При схильності до ангін, відчувши характерну пирхоту в горлі, на ніч покладіть за щоку шматочок прополісу, який ефективно впорається із запальними процесами. Якщо не упустили момент, вранці ви маєте бути практично здоровими.
- За перших симптомів ангіни приготуйте розчин для полоскання горла: у склянці теплої води розчиніть по чайній ложці соди й солі (краще морської), додайте 5 крапель йоду. Полощіть горло кожні 1,5–2 год., після процедури мінімум 15 хв. нічого не їжте і не пийте.
- При ангіні, що починається, якомога повільніше розсмоктуйте скибочку лимона разом із цедрою, після чого 30 хвилин нічого не їжте й не пийте. Беріть свіжу скибочку кожні 2,5–3 год. Але цей засіб не рекомендується при підвищеній кислотності шлунка.
- По 2 столові ложки м’яти, шавлії та квіток ромашки залийте 1 л води, прокип’ятіть, накрийте голову рушником і дихайте ротом над цілющою парою 10 хв.
- За перших ознак болю в горлі полощіть його настоєм календули. Залийте чайну ложку сухих квіток склянкою окропу і дайте настоятися 10–15 хв. Процідіть і полощіть теплим настоєм горло протягом дня.
- При запаленому горлі рекомендується багато пити. Особливо корисні теплі настої липи, шипшини, чаї зі смородиною, калиною, обліпихою, у яких багато вітаміну С. В усі перераховані вище напої бажано також додавати мед і лимон.
Підготувала Ірина КАДЧЕНКО.
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