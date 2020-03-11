Зима — «зірковий час» ангін. «Порадниця» розібралася, звідки береться ця розповсюджена і доволі небезпечна інфекція з великою ймовірністю різноманітних ускладнень, а головне — як із нею боротися.

— Ангіна — це гостре інфекційне захворювання, при якому виникає запалення горла і піднебінних мигдалин. Збудниками хвороби можуть бути бактерії, віруси та грибки, але все-таки найчастіше «винуваті» стрептококи і стафілококи, — пояснює лікар-терапевт вищої категорії Сніжана ЛЯШУК. — Механізм виникнення ангіни зазвичай запускає зниження імунітету, переохолодження, а також хронічні запальні процеси у носоглотці — приміром, гайморит або не вилікуваний карієс.

Характерними симптомами захворювання є гострий біль у горлі, який посилюється при ковтанні та прийомі їжі, а також помітна припухлість і сильне почервоніння піднебінних мигдалин. У людини погіршується апетит, температура тіла підвищується до 38–40 градусів. Унаслідок запалення зазвичай збільшуються підщелепні лімфатичні вузли. Нерідко виникають також ломота в тілі та суглобах, біль у спині й попереку, головний біль, загальна слабкість, підвищена пітливість.

Якщо поставитися до ангіни легковажно й пустити одужання «на самоплив», існує висока ймовірність розвитку ускладнень. Серед можливих небезпечних наслідків — хвороби серця й нирок, отит, набряк гортані, гайморит, синусит, пневмонія, а також ревматизм і артроз.

При виникненні симптомів ангіни потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або отоларинголога, оскільки під маскою цього захворювання іноді ховаються інші, ще більш небезпечні недуги: дифтерія, скарлатина, лейкоз, інфекційний мононуклеоз. Тому лише лікар може поставити точний діагноз і призначити терапію.

— Залежно від фактора, що викликав захворювання, для лікування ангіни застосовують антибіотики, протимікробні або противірусні препарати, — розповідає Сніжана Ляшук. — Призначають також жарознижуючі та знеболюючі засоби. Основне лікування доповнюють пастилки або льодяники «від болю в горлі», полоскання настоями лікарських трав, розчинами фурациліну або морської солі з додаванням кількох крапель настоянки прополісу. Крім того, у гострій фазі хвороби рекомендовані постільний режим і багато теплого питва. Важлива і дієта, що не подразнює запалене горло (супи, бульйони, пюре, перетерті овочі).

Заходи профілактики ангіни особливо актуальні для людей поважного віку зі «слабким» горлом і зниженим імунітетом. Щоб звести до мінімуму ризик занедужати, уникайте різких перепадів температур, не пийте «крижаних» напоїв із холодильника, позбудьтеся можливих осередків хронічної інфекції в організмі — пролікуйте каріозні зуби, гайморит, фурункульоз. Людям із групи ризику не рекомендується також зимовий відпочинок у теплих країнах.

ВИННА ЗУБНА ЩІТКА

Якщо біль у горлі виникає регулярно, потрібно частіше міняти зубну щітку, яка може служити «осередком» для бактерій і бути причиною запалення. Тому, якщо ви перехворіли на сильну застуду або ангіну, поміняйте зубну щітку на нову, щойно почуватиметесь краще — цим ви захистите горло від повторного інфікування.

НАРОДНІ РЕЦЕПТИ ВІД АНГІНИ

Основа багатьох ефективних рецептів від ангіни — це мед і продукти бджільництва. Зокрема, щоб приготувати простий, але дієвий розчин для полоскання хворого горла, пару чайних ложок меду розчиніть у склянці теплої (до 40 градусів) води. Якщо вода буде надто гарячою, мед втратить свої корисні властивості.

Щоб очистити слизову оболонку глотки від одного з найпоширеніших збудників ангіни — стафілокока — регулярно полощіть горло аптечною настоянкою прополісу (чайну ложку настоянки розмішайте у склянці теплої води).

Натріть на тертушці середню цибулину та велике яблуко. Додайте 2 столові ложки меду. Приймайте тричі на день після їжі по десертній ложці до поліпшення самопочуття.

При схильності до ангін, відчувши характерну пирхоту в горлі, на ніч покладіть за щоку шматочок прополісу, який ефективно впорається із запальними процесами. Якщо не упустили момент, вранці ви маєте бути практично здоровими.

За перших симптомів ангіни приготуйте розчин для полоскання горла: у склянці теплої води розчиніть по чайній ложці соди й солі (краще морської), додайте 5 крапель йоду. Полощіть горло кожні 1,5–2 год., після процедури мінімум 15 хв. нічого не їжте і не пийте.

При ангіні, що починається, якомога повільніше розсмоктуйте скибочку лимона разом із цедрою, після чого 30 хвилин нічого не їжте й не пийте. Беріть свіжу скибочку кожні 2,5–3 год. Але цей засіб не рекомендується при підвищеній кислотності шлунка.

По 2 столові ложки м’яти, шавлії та квіток ромашки залийте 1 л води, прокип’ятіть, накрийте голову рушником і дихайте ротом над цілющою парою 10 хв.

За перших ознак болю в горлі полощіть його настоєм календули. Залийте чайну ложку сухих квіток склянкою окропу і дайте настоятися 10–15 хв. Процідіть і полощіть теплим настоєм горло протягом дня.

При запаленому горлі рекомендується багато пити. Особливо корисні теплі настої липи, шипшини, чаї зі смородиною, калиною, обліпихою, у яких багато вітаміну С. В усі перераховані вище напої бажано також додавати мед і лимон.

Підготувала Ірина КАДЧЕНКО.