Напевно ви хоч раз чули про цибулеву маску як засіб проти випадіння волосся. Як вона діє? Її пекучий сік, подразнюючи шкіру голови, стимулює волосяні цибулини, завдяки чому волосся «оживає», стає міцнішим.

ЯК ВИЧАВИТИ СІК?

Пропустіть цибулину через м’ясорубку, отриману кашку відіжміть крізь марлю. Нанесіть м’якою старою зубною щіткою на коріння, намагаючись менше зачіпати волосся по довжині. Для більшого ефекту укутайте голову поліетиленом і рушником — парниковий ефект допоможе розкрити пори і «прийняти» всі поживні речовини.

СКІЛЬКИ ТРИМАТИ

Оптимальний час — 30 хвилин. Першого разу краще скоротити до 20 хвилин. Не радимо залишати на ніч — «пекучу» маску краще недотримати, ніж перетримати, бо на шкірі голови може виникнути подразнення.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ

Щоб виключити алергію, нанесіть невелику кількість соку цибулі на руку — якщо протягом 20 хвилин реакції не буде, можна застосовувати маску.

На шкірі голови не повинно бути відкритих ранок, висипань або інших запальних процесів.

ЯК ЧАСТО РОБИТИ?

Застосовуйте цибулеві маски регулярно 2 рази на тиждень не менше 2 місяців, тільки тоді помітите ефект. Але не намагайтеся швидше відчути результат, роблячи маску щодня. Цибуля подразнює шкіру голови, тому часте застосування може викликати її сухість.

ЯК ПОЗБУТИСЯ ЗАПАХУ?

Одразу попереджаємо: не вийде швидко позбутися своєрідного запаху, однак звести його до мінімуму можна. Якщо акуратно втирати цибулевий сік у коріння, а не намащувати на все волосся, то і запаху буде менше. Після маски вимийте голову шампунем і обполосніть підкисленою водою. Для цього можна використовувати столовий оцет (1 столова ложка на 1 л води) або лимон (3 столові ложки соку на 1 л).

Діана ШЕПЕЛЬ.