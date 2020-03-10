Навіщо купувати ковбасу в магазині, якщо можна приготувати смачну і корисну курячу ковбаску вдома — вона не містить жодних шкідливих добавок. А як оболонку використовуйте фольгу — це менш клопітно, ніж возитися з кишками. Коли ковбаски охолоджуються, вони чудово тримають форму і їх можна нарізати акуратними скибочками.
- 800 г курячих стегенець
- 250 г курячого філе
- столова ложка зернистої гірчиці
- 3–4 зубчики часнику
- столова ложка (з гіркою) крохмалю
- чайна ложка солі
- чверть чайної ложки чорного перцю (краще свіжомеленого)
- 2 столові ложки води
Куряче філе перекрутити на м’ясорубці. Стегенця нарізати невеликими шматочками (приблизно 1,5х1,5 см). Філе в цьому рецепті буде основою, завдяки чому ковбаски добре триматимуть форму. А стегенця додадуть соковитості і попадатимуться шматочки м’яса. Тому смачніше використовувати для ковбасок 2 види м’яса. З’єднати обидва фарші. Додати воду, сіль, перець, крохмаль і подрібнений часник. Покласти гірчицю (за бажанням). Усе перемішати. Розділити фарш на 3 частини. Викласти кожну на край фольги. Згорнути фольгу з фаршем у формі ковбаски. Кінці щільно скрутити, як цукерки. Викласти в форму. Поставити запікати в розігріту до 200 градусів духовку. Через 15 хв. ковбаски проткнути дерев’яною шпажкою, щоб витік сік. Готувати ще 25 хв. Дати повністю охолонути у фользі.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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