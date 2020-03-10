Навіщо купувати ковбасу в магазині, якщо можна приготувати смачну і корисну курячу ковбаску вдома — вона не містить жодних шкідливих добавок. А як оболонку використовуйте фольгу — це менш клопітно, ніж возитися з кишками. Коли ковбаски охолоджуються, вони чудово тримають форму і їх можна нарізати акуратними скибочками.

800 г курячих стегенець

250 г курячого філе

столова ложка зернистої гірчиці

3–4 зубчики часнику

столова ложка (з гіркою) крохмалю

чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного перцю (краще свіжомеленого)

2 столові ложки води

Куряче філе перекрутити на м’ясорубці. Стегенця нарізати невеликими шматочками (приблизно 1,5х1,5 см). Філе в цьому рецепті буде основою, завдяки чому ковбаски добре триматимуть форму. А стегенця додадуть соковитості і попадатимуться шматочки м’яса. Тому смачніше використовувати для ковбасок 2 види м’яса. З’єднати обидва фарші. Додати воду, сіль, перець, крохмаль і подрібнений часник. Покласти гірчицю (за бажанням). Усе перемішати. Розділити фарш на 3 частини. Викласти кожну на край фольги. Згорнути фольгу з фаршем у формі ковбаски. Кінці щільно скрутити, як цукерки. Викласти в форму. Поставити запікати в розігріту до 200 градусів духовку. Через 15 хв. ковбаски проткнути дерев’яною шпажкою, щоб витік сік. Готувати ще 25 хв. Дати повністю охолонути у фользі.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.