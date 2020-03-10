Хороша розсада не виросте з неякісного насіння. Тож важливо бути переконаним у його якості.

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ

Якщо заготовляєте насіння власноруч, важливо правильно його зберігати. Ідеальні умови — температура 12–15 градусів без суттєвих коливань та помірна вологість. Висока вологість на насіння діє згубно. Якщо купуєте насіння, обирайте лише перевірених продавців. Якщо на пакетику написано, що насіння вже оброблене, більше обробляти його не потрібно (знезаражувати, замочувати у поживних розчинах тощо). Звертайте увагу на дату випуску, водночас це не означає, що потрібно обирати лише свіже. Так, гарбузові культури, зокрема огірки, не втрачають схожість до 6 років і краще плодоносять, якщо кілька років полежать. Можна перевірити насіння перед посадкою на схожість. Для цього його всипають у ємкість з водою, ретельно розмішують і дають відстоятись 5–7 хвилин. Насінини, що спливли, вибраковують. А ті, що осіли на дно, можна висаджувати. Але! Насіння помідорів, капусти та редиски перевіряють на схожість не у звичайній воді, а в 3–5-відсотковому розчині солі.

Схожість — це здатність насіння давати нормальні проростки за певний (для кожної культури свій) термін при оптимальних умовах пророщування. Вона визначається у відсотках пророслого насіння до загальної кількості висіяного.

ГОТУЄМО ПОЖИВНИЙ СУБСТРАТ

Хороша розсада не виросте у неякісному субстраті. Причому покупна земля нерідко також може підводити. Недаремно для кожної культури існують свої рецепти ґрунтосумішей. Якщо індивідуальний підхід застосувати не вдасться, можна приготувати універсальну ґрунтосуміш з 1 частини листової або дернової землі, 2 частин добре визрілого гною та 1 частини піску чи тирси. Або ж змішують 2 частини городньої або листової землі та по 1 частині компосту, низинного торфу та тирси чи піску. Важливо дотримуватись строків посадки насіння. Переросла розсада — не означає хороша.

ДОТРИМУЄМОСЬ ДИСТАНЦІЇ

Не варто сильно заглиблювати насіння — воно може просто не прорости. Також важливо витримувати відстань між насінинами. З загущеної розсади хороших кущиків не виросте. Не варто економити й на ємкостях. Якщо розсаді бракуватиме місця для росту та розвитку — це потім дасться взнаки. Глибина ємкостей має бути щонайменше 6–8 см, а шар ґрунту — 5 см.

РЕТЕЛЬНО ДОГЛЯДАЄМО

Для того щоб розсада була здоровою, вона має добре провітрюватись. У загущених посадках між рослинами швидко передаються різні хвороби, особливо чорна ніжка. Щоб кущики виросли міцними, важливо також вчасно їх пікірувати. Зазвичай пікірування здійснюють при появі двох справжніх листочків. Якщо можливості займатись пікіруванням немає, можна ще під час висівання у одній ємкості розділити ґрунт на квадрати склом, фанерою, картоном, шматочками пластмаси. Коли розсада виросте, ці перегородки виймають і пересаджують її у відкритий ґрунт.

Розсада обов’язково має добре освітлюватись. Оптимальна тривалість світлового дня — 12–14 годин. Якщо на підвіконні місця усім не вистачає, можна скористатись лампами денного освітлення.

Поливають лише водою кімнатної температури, але у жодному разі не холодною. Низькі температури можуть спричинити багато хвороб. Дуже дрібне насіння краще зволожувати з пульверизатора.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.