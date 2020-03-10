Запалення повіки — ячмінь — часто виникає холодної пори року, коли захисні сили організму ослаблені. «Порадниця» з’ясувала причини, симптоми і методи лікування цього не небезпечного, проте вельми неприємного захворювання.
— Хоча в народі недугу називають ячменем, її офіційна медична назва — гордеолум, — розповідає лікар-офтальмолог вищої категорії Олена Парамончик. — Це гостре гнійне запалення волосяного мішечка вії або сальної залози, що розташована біля війкової цибулини. У переважній більшості випадків ячмінь спричиняє бактеріальна інфекція, зокрема золотистий стафілокок, і проявляється він хворобливим утворенням на зовнішньому краї повіки. Рідше зустрічається так званий внутрішній ячмінь, спричинений запаленням сальної залози із внутрішнього боку повіки.
Характерні симптоми формування ячменя — це припухлість, почервоніння і сильна сверблячка краю повіки, утворення специфічного горбка, верхівка якого через кілька днів зазвичай наповнюється гноєм. Іноді до цих ознак додаються сльозотеча, світлочутливість, головний біль і навіть підвищення температури тіла.
Основна причина появи ячменя — це зниження імунітету при тривалих запальних і хронічних захворюваннях. Нерідко ячмінь систематично виникає у тих, хто страждає на цукровий діабет, хвороби щитовидної залози, різні патології шлунково-кишкового тракту (гастрит, коліт), фурункульоз. Факторами ризику вважають також часті застуди, переохолодження і брак вітамінів. Крім того, спровокувати запалення повік можуть неякісна косметика та недотримання правил особистої гігієни. Іноді захворювання може бути спричинене демодексом (шкірним кліщем).
У більшості випадків зовнішні прояви і хворобливі симптоми можна усунути у домашніх умовах. На самому початку припухлість на зовнішній повіці рекомендується припекти спиртовою настойкою календули (але робити це потрібно дуже акуратно, щоб не потрапила на слизову ока!). Ефективні також теплі примочки і компреси, промивання ока трав’яними настоями. При цьому не намагайтеся самостійно розкрити ячмінь, це може спричинити поширення інфекції та погіршення самопочуття.
У більш складних випадках (якщо ячмінь самостійно не минає протягом двох тижнів, пацієнта турбує сильний біль, набряк, погіршення зору) доводиться застосовувати антибактеріальні краплі й мазі для очей. Ліки після огляду призначає лікар-офтальмолог.
Якщо ячмінь на повіках з’являється у вас регулярно, місцевої терапії недостатньо — лікування має бути спрямоване на основне захворювання, яке провокує запалення. Обов’язкового звернення до фахівця потребує й виникнення внутрішнього ячменя.
На час лікування хвороби варто відмовитися від використання косметики і контактних лінз.
— Головний захід профілактики захворювання — дотримання правил особистої гігієни, — говорить офтальмолог Олена Парамончик. — Ніколи не торкайтеся очей і повік брудними руками; регулярно оновлюйте косметику; не користуйтеся чужим рушником, носовою хустинкою, тушшю для вій. Важливо також зміцнювати імунітет і дотримуватися здорового способу життя: висиплятися, не нервувати, правильно харчуватися, відмовитися від шкідливих звичок, робити зарядку. Навесні та восени варто взяти за правило приймати вітамінні комплекси.
Важливо також не задавнювати лікування інших хвороб очей — зокрема кон’юнктивіту (запалення слизової оболонки ока) і блефариту (запалення війкової оболонки повік), які можуть спричинити хронічний ячмінь.
НАРОДНІ РЕЦЕПТИ ПРОТИ ЯЧМЕНЯ
- Заваріть міцний чорний чай (без ароматизаторів і добавок), охолодіть, намочіть у ледь теплій заварці ватний диск і прикладіть на запалену повіку на 10 хвилин. Можна також використовувати з цією метою чайний пакетик.
- Відіжміть сік зі свіжого листка алое, розбавте кип’яченою водою кімнатної температури у співвідношенні 1:10 і робіть примочки на хворе око 3–4 рази на день.
- За перших симптомів запалення на повіці червоною вовняною ниткою туго перев’яжіть середній і підмізинний пальці протилежної хворому оку руки у вигляді вісімки.
- При ячменях, що часто з’являються, кладіть більше лаврового листка у звичні страви, а також періодично жуйте листочки лавра, не ковтаючи.
- Сухі квітки календули залийте окропом (столова ложка на 200 мл води), потримайте на слабкому вогні 5–10 хвилин, потім закрийте кришкою й, укутавши рушником, настоюйте годину. Потім охолодіть, процідіть і робіть примочки на запаленій повіці 3 рази на день. Цим настоєм також можна промивати хворе око.
- Якщо почала чесатися повіка, розведіть у половині склянки гарячої кип’яченої води чайну ложку соди. Робіть теплі примочки 2–3 рази на день.
- Столову ложку листя подорожника залийте склянкою окропу, укутайте і дайте настоятися півгодини. Потім процідіть, змочіть у відварі ватний диск і прикладіть до хворої повіки на 5–10 хвилин. Повторюйте процедуру кілька разів протягом дня.
- Візьміть 5–6 гвоздичок (прянощів), заваріть окропом (1/3 склянки), дайте настоятися півгодини. Робіть теплі примочки за допомогою ватних дисків протягом дня, доки запалення перестане вас турбувати.
- Якщо почервоніла й опухла повіка, чайну ложку насіння кропу розітріть у ступці та залийте склянкою води, доведіть до кипіння і дайте настоятися 10 хвилин. Процідіть, остудіть. Змочуйте у відварі ватний диск і, віджавши, прикладайте до запалення кілька разів на день.
Ірина КАДЧЕНКО.
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