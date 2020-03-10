Запалення повіки — ячмінь — часто виникає холодної пори року, коли захисні сили організму ослаблені. «Порадниця» з’ясувала причини, симптоми і методи лікування цього не небезпечного, проте вельми неприємного захворювання.

— Хоча в народі недугу називають ячменем, її офіційна медична назва — гордеолум, — розповідає лікар-офтальмолог вищої категорії Олена Парамончик. — Це гостре гнійне запалення волосяного мішечка вії або сальної залози, що розташована біля війкової цибулини. У переважній більшості випадків ячмінь спричиняє бактеріальна інфекція, зокрема золотистий стафілокок, і проявляється він хворобливим утворенням на зовнішньому краї повіки. Рідше зустрічається так званий внутрішній ячмінь, спричинений запаленням сальної залози із внутрішнього боку повіки.

Характерні симптоми формування ячменя — це припухлість, почервоніння і сильна сверблячка краю повіки, утворення специфічного горбка, верхівка якого через кілька днів зазвичай наповнюється гноєм. Іноді до цих ознак додаються сльозотеча, світлочутливість, головний біль і навіть підвищення температури тіла.

Основна причина появи ячменя — це зниження імунітету при тривалих запальних і хронічних захворюваннях. Нерідко ячмінь систематично виникає у тих, хто страждає на цукровий діабет, хвороби щитовидної залози, різні патології шлунково-кишкового тракту (гастрит, коліт), фурункульоз. Факторами ризику вважають також часті застуди, переохолодження і брак вітамінів. Крім того, спровокувати запалення повік можуть неякісна косметика та недотримання правил особистої гігієни. Іноді захворювання може бути спричинене демодексом (шкірним кліщем).

У більшості випадків зовнішні прояви і хворобливі симптоми можна усунути у домашніх умовах. На самому початку припухлість на зовнішній повіці рекомендується припекти спиртовою настойкою календули (але робити це потрібно дуже акуратно, щоб не потрапила на слизову ока!). Ефективні також теплі примочки і компреси, промивання ока трав’яними настоями. При цьому не намагайтеся самостійно розкрити ячмінь, це може спричинити поширення інфекції та погіршення самопочуття.

У більш складних випадках (якщо ячмінь самостійно не минає протягом двох тижнів, пацієнта турбує сильний біль, набряк, погіршення зору) доводиться застосовувати антибактеріальні краплі й мазі для очей. Ліки після огляду призначає лікар-офтальмолог.

Якщо ячмінь на повіках з’являється у вас регулярно, місцевої терапії недостатньо — лікування має бути спрямоване на основне захворювання, яке провокує запалення. Обов’язкового звернення до фахівця потребує й виникнення внутрішнього ячменя.

На час лікування хвороби варто відмовитися від використання косметики і контактних лінз.

— Головний захід профілактики захворювання — дотримання правил особистої гігієни, — говорить офтальмолог Олена Парамончик. — Ніколи не торкайтеся очей і повік брудними руками; регулярно оновлюйте косметику; не користуйтеся чужим рушником, носовою хустинкою, тушшю для вій. Важливо також зміцнювати імунітет і дотримуватися здорового способу життя: висиплятися, не нервувати, правильно харчуватися, відмовитися від шкідливих звичок, робити зарядку. Навесні та восени варто взяти за правило приймати вітамінні комплекси.

Важливо також не задавнювати лікування інших хвороб очей — зокрема кон’юнктивіту (запалення слизової оболонки ока) і блефариту (запалення війкової оболонки повік), які можуть спричинити хронічний ячмінь.

НАРОДНІ РЕЦЕПТИ ПРОТИ ЯЧМЕНЯ

Заваріть міцний чорний чай (без ароматизаторів і добавок), охолодіть, намочіть у ледь теплій заварці ватний диск і прикладіть на запалену повіку на 10 хвилин. Можна також використовувати з цією метою чайний пакетик.

Відіжміть сік зі свіжого листка алое, розбавте кип’яченою водою кімнатної температури у співвідношенні 1:10 і робіть примочки на хворе око 3–4 рази на день.

За перших симптомів запалення на повіці червоною вовняною ниткою туго перев’яжіть середній і підмізинний пальці протилежної хворому оку руки у вигляді вісімки.

При ячменях, що часто з’являються, кладіть більше лаврового листка у звичні страви, а також періодично жуйте листочки лавра, не ковтаючи.

Сухі квітки календули залийте окропом (столова ложка на 200 мл води), потримайте на слабкому вогні 5–10 хвилин, потім закрийте кришкою й, укутавши рушником, настоюйте годину. Потім охолодіть, процідіть і робіть примочки на запаленій повіці 3 рази на день. Цим настоєм також можна промивати хворе око.

Якщо почала чесатися повіка, розведіть у половині склянки гарячої кип’яченої води чайну ложку соди. Робіть теплі примочки 2–3 рази на день.

Столову ложку листя подорожника залийте склянкою окропу, укутайте і дайте настоятися півгодини. Потім процідіть, змочіть у відварі ватний диск і прикладіть до хворої повіки на 5–10 хвилин. Повторюйте процедуру кілька разів протягом дня.

Візьміть 5–6 гвоздичок (прянощів), заваріть окропом (1/3 склянки), дайте настоятися півгодини. Робіть теплі примочки за допомогою ватних дисків протягом дня, доки запалення перестане вас турбувати.

Якщо почервоніла й опухла повіка, чайну ложку насіння кропу розітріть у ступці та залийте склянкою води, доведіть до кипіння і дайте настоятися 10 хвилин. Процідіть, остудіть. Змочуйте у відварі ватний диск і, віджавши, прикладайте до запалення кілька разів на день.

Ірина КАДЧЕНКО.