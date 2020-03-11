Приготуйте яскраву вітамінну закуску з сиром і морквою, заправлену часником. Готувати швидко, а ще швидше така закуска зникає зі столу. Майонез для рецепта краще використовувати домашній — так корисніше. За бажанням закуску можна змішати в рівних пропорціях із жирною сметаною. А також спробуйте замінити плавлені сирки на твердий сир — теж виходить дуже смачно.

2 середні морквини

2 плавлені сирки

2–3 середні зубчики часнику

чверть чайної ложки солі

чорний мелений перець за смаком

2–3 столові ложки майонезу

Сиру моркву натерти на середній тертушці. Плавлені сирки також середньо натерти. У миску викласти моркву, сирки. Додати пропущений через прес часник. Додати трохи чорного перцю, сіль, засмачити майонезом. Усе перемішати. Подавайте на невеликих скибочках хліба. Буде ще смачніше, якщо підсушите хліб на сухій сковороді.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.