Хочу поділитись із читачами улюбленої газети рецептами підживлення своїх рослин. Тим більше, що перші підживлення розпочинають, щойно зійде сніг.

Так, свою жимолость рано навесні починаю підживлювати сечовиною. Столову ложку цього добрива розбавляю у 10 л води. Вдруге підживлюю, коли почнуть зав’язуватись плоди. У 10 л води розбавляю 2 ст.л. нітрофоски і ст.л. сульфату калію.

Малина — культура, яка потребує регулярних підживлень. Аби ягоди були великими та солодкими, ще з осені мульчую землю вздовж рядків перегноєм. Таку мульчу зберігаю до наступного літа. Навесні використовую азотні добрива (підживлюю так само, як і жимолость), під час формування ягід — фосфорно-калійні.

Плантацію полуниці навесні очищую від старого листя та поливаю таким розчином: на 10 л води — склянка попелу, 30 крапель йоду, ч.л. борної кислоти. Кілька годин настоюю та під кожний кущ виливаю 200–300 г підживи. До речі, висадіть поруч із полуницею петрушку — і не буде слимаків. Також вона любить сусідство шпинату, цибулі та часнику.

Аби ягоди на смородині були великі та смачні, у 10 л води додаю 2 ст.л. монофосфату калію. Даю по 2 л на один кущ. Таке добриво вношу у травні. Це ще й підвищує опірність до борошнистої роси.

Для підживлення помідорів на 10 л води беру 0,5 л рідкого коров’яку та ст.л. нітрофоски. Або на 10 л води — 0,5 л курячого посліду, ст.л. суперфосфату та ч.л. сульфату калію.

Щоб моркву не хворіла, не вражалася шкідниками та була смачною, після другого проріджування підживлюю розчином марганцю. У 10 л води розчиняю по 3 г марганцю та борної кислоти. За три тижні такий полив повторюю. А щоб позбавитись морквяної та цибулевої мухи, на 5 л води беру 2 ст.л. нашатирного спирту, 2 краплі йоду та третину чайної ложки борної кислоти. Обприскую цим розчином грядки, а крім того, це ще й хороша піджива.

Для огірків 10 ст.л. золи заливаю 5 л води і настоюю 8–10 днів, регулярно помішуючи.

Також маю дієвий засіб від хвороб на трояндах: по ст.л. соди та рослинної олії, ч.л. засобу для миття посуду, 1 таблетка аспірину — все розмішати в 1 л води, обприскати.

Під півонії навесні, щойно з’являться молоді паростки, даю розчин аміачної селітри (15 г на 10 л води). На стадії появи бутонів вношу 7–8 г аміачної селітри, 5–6 г калійної солі та 10–12 г суперфосфату.

Тому раджу запастися згаданими препаратами та потроху розпочинати підживлення.

Уляна КОЗИЦЬКА. Тернопільська обл.