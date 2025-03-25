Віддавна палянички є важливою частиною української кухні. Вони були як самостійною стравою, так і доповнювали інші. Начинку робили будь-яку: це і мак, і кисломолочний сир, і овочі.

У селах Буковини їх роблять не з тіста, а з кулеші — каші з кукурудзяного борошна або пшона з додаванням картоплі. Якщо каша залишалась звечора, зручно було зробити з неї таку цікаву самостійну страву.

500 г чищеної картоплі

1 цибулина

100 г пшона

1 л води

1 столова ложка олії (для смаження)

сіль і перець за смаком

Для начинки:

400 г квашеної капусти

1 цибулина

1 морквина

1 столова ложка олії (для смаження)

Для кулеші двічі промийте пшоно окропом, щоб прибрати можливу гіркоту. Почистіть цибулину і дрібно наріжте. Обсмажте в каструлі з товстим дном в олії до золотавої скоринки. Додайте у каструлю промите пшоно та кубики картоплі. Залийте 1 л води, доведіть до кипіння та варіть на малому вогні 20–25 хв., помішуючи. Потовчіть картоплю з пшоном до однорідної маси та дайте повністю охолонути.

Для начинки на пательні з олією обсмажте нарізану цибулю та терту на крупній тертушці морквину. Додайте капусту й тушкуйте ще 15 хв.

З кулешного тіста просто на долоні зробіть невеличкий коржик, всередину якого покладіть начинку з капусти й защипніть, як пиріжок.

Обсмажте палянички на гарячій пательні без жиру або запечіть у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15–20 хв. до золотавої скоринки.

Рецепт з сайту klopotenko.com