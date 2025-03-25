Віддавна палянички є важливою частиною української кухні. Вони були як самостійною стравою, так і доповнювали інші. Начинку робили будь-яку: це і мак, і кисломолочний сир, і овочі.
У селах Буковини їх роблять не з тіста, а з кулеші — каші з кукурудзяного борошна або пшона з додаванням картоплі. Якщо каша залишалась звечора, зручно було зробити з неї таку цікаву самостійну страву.
- 500 г чищеної картоплі
- 1 цибулина
- 100 г пшона
- 1 л води
- 1 столова ложка олії (для смаження)
- сіль і перець за смаком
Для начинки:
- 400 г квашеної капусти
- 1 цибулина
- 1 морквина
- 1 столова ложка олії (для смаження)
Для кулеші двічі промийте пшоно окропом, щоб прибрати можливу гіркоту. Почистіть цибулину і дрібно наріжте. Обсмажте в каструлі з товстим дном в олії до золотавої скоринки. Додайте у каструлю промите пшоно та кубики картоплі. Залийте 1 л води, доведіть до кипіння та варіть на малому вогні 20–25 хв., помішуючи. Потовчіть картоплю з пшоном до однорідної маси та дайте повністю охолонути.
Для начинки на пательні з олією обсмажте нарізану цибулю та терту на крупній тертушці морквину. Додайте капусту й тушкуйте ще 15 хв.
З кулешного тіста просто на долоні зробіть невеличкий коржик, всередину якого покладіть начинку з капусти й защипніть, як пиріжок.
Обсмажте палянички на гарячій пательні без жиру або запечіть у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15–20 хв. до золотавої скоринки.
Рецепт з сайту klopotenko.com
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