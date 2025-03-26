Дайте, будь ласка, відповідь на запитання щодо того, чи може роботодавець звернутись до Пенсійного фонду України, аби перевірити лікарняний, який було видано працівнику?

Леся ВАСИЛЕНКО. Київська обл.

Відповідно до ч.1 ст.23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, встановлення опіки над дитиною, листок непрацездатності, нагадують у ПФУ.

Згідно з ч.3 ст.22 зазначеного Закону рішення про призначення страхової виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності приймає страхувальник або уповноважені ним особи.

Страхувальник або уповноважені ним особи здійснюють контроль за правильністю нарахування і своєчасністю здійснення страхових виплат, приймають рішення про відмову в призначенні або припинення страхових виплат (повністю або частково), розглядають підставу і правильність видачі документів, які є обґрунтуванням для надання страхових виплат.

Перевірку обґрунтованості видачі або продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, здійснюють уповноважені посадові особи територіального органу Пенсійного фонду України та/або уповноважені лікарі, перелік яких затверджує правління Фонду.

Підставою для проведення перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності є, зокрема, звернення роботодавця (Порядок проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затверджений постановою Кабміну від 3.03.2023 №185).

Таким чином, за потреби страхувальник може звернутися до територіального органу ПФУ щодо здійснення перевірки обґрунтованості видачі або продовження листків непрацездатності.