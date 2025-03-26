Забудьте, що ви бачили в кіно, — від вибухової хвилі НЕ можна втекти. Жодна людина чи автомобіль не здатні рухатися настільки швидко. Адже вибухова хвиля поширюється зі швидкістю 350 м/с, людина, котра біжить, — 6 м/с, авто, яке рухається, — 30 м/с.

Більше того, спроба втечі від вибухової хвилі може спричинити додаткові ризики: наближення до епіцентру вибуху, ризик травмування уламками, неможливість визначити безпечний напрямок, втрата дорогоцінного часу на порятунок.

Що ж насправді робити, якщо ви опинилися в зоні потенційного вибуху, та як правильно діяти у критичній ситуації, розповідають у Кабміні. Найкраще — сховатися за твердим укриттям, знайти заглиблення і лягти на землю, прикривши голову руками.

Як правильно лягти: тіло паралельно землі, руки закривають голову, рот трохи відкритий (для зменшення впливу ударної хвилі), ноги разом. Це допоможе знизити ризик поранень від вибухової хвилі та уламків.

Дотримуватися інструкцій рятувальників.

Пам’ятайте головні правила поведінки: