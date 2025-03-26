ПІСЛЯ ЗИМОВОГО АВІТАМІНОЗУ

Народні цілителі давно запримітили, що після зимового авітамінозу рано навесні собаки охоче поїдають молоді листочки та стебла (особливо їхні кінчики) пирію. Відтак порадили людям додавати навесні цю рослину до салатів, аби поповнити (чи то відновити) вітамінний запас організму. Результат: позитивно діє!

ІЗ МОЛОДОЇ КРОПИВИ

Щойно з’явиться молода кропива, хворим на цукровий діабет варто ст.л. свіжих листочків залити 200 мл окропу. Настояти 20 хв. у закритому посуді. Процідити. Пити по 50 мл 4 рази на день за 20 хв. до вживання їжі.

ПРОТИ ГІПЕРТОНІЇ

4 лаврові листочки звечора залити 200 мл окропу. Посуд закрити кришкою і закутати рушником. Пити вранці та ввечері по 100 мл за 20 хв. до вживання їжі. Курс лікування — 21 день. Повторити через 10 днів.

ВІД 5 ДО 10 КРАПЕЛЬ

Правильно визначена доза настоянки женьшеню (від 5 до 10 крапель на чайну ложку води) допоможе в лікуванні різних захворювань центральної нервової системи. Пити вранці натще за 20 хв. до сніданку. Не зловживати! Курс лікування — місяць. Повторити, якщо необхідно, через місяць.

ЗАКАПУВАТИ В НІС

При нежиті 2–3 подрібнені зубчики часнику залити 2–3 ст.л. окропу. Настояти 2 год. в закритому посуді. Процідити. Закапувати в ніс по 2–3 краплини у кожну ніздрю. Процедуру приймати двічі на день (вранці та ввечері). Але таке лікування — тільки для дорослих!

ГРІЄМО ГІРЧИЧНИКОМ

Ангіна. Болить горло… Замість звичного горілчаного компресу можна використати гірчичник. Розпарте і приліпіть його до горла на 40–45 хв. Закутайте шию теплим вовняним шарфом. Але перед тим на шкіру слід нанести олію, щоб не спричинити опіків, подразнень. Процедуру краще приймати ввечері перед сном.

ПРОСТУДНИК ВІД ЗАСТУДИ

Ботанічна назва рослини — герань криваво-червона. Але в народі її не випадково називають «простудником», адже нею здебільшого лікують застуду:

ч.л. сушеної подрібненої трави залити 200 мл холодної води. Настояти 1 годину. Потім довести до кипіння і кип’ятити на малому вогні 3–4 хв. Опісля настояти 45 хв. під кришкою. Процідити. Пити по ст.л. через кожні 2 год. (мінімум 8 разів на добу).

ЗАЙВА ВОДА

Допоможе вивести зайву воду з організму огірочник лікарський. Цю рослину частіше додавайте до салатів, або готуйте з неї салати, поливаючи олією. (Споживають тільки у свіжому вигляді). Але таке лікування, на жаль, належить до сезонних.

ВАННА ДЛЯ НІГ

Варикозне розширення вен: жменю подрібнених молодих гілочок верби залити 5 л теплої води. Довести до кипіння і кип’ятити 10 хв. Не проціджувати. Відвар перелити в широку посудину і парити ноги впродовж 20 хв. Процедуру краще приймати ввечері перед сном.

Тарас ЛЕХМАН.