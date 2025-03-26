З готового листкового тіста можна зробити пісний пиріг з цибулею і зеленим горошком. Здається, що нічого особливого, але якась магія у карамелізованій цибулевій начинці точно є.

300 г замороженого листкового тіста

150 г замороженого зеленого горошку

4 гілочки свіжої м’яти

2 цибулини

2 столові ложки цукру

сіль і перець за смаком

2 столові ложки оливкової олії (для смаження)

1 яйце (для змащування тіста)

Листкове тісто розморозьте. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.

Горошок розморозьте. Переконайтеся в тому, що він солодкий — просто спробуйте. Це важлива умова, щоб пиріг був ніжним і солодким на смак. Перекладіть його в невелику каструльку, залийте водою, щоб покривала повністю, доведіть до кипіння і проваріть 2 хв. Злийте воду, перекладіть горошок у чашу блендера, додайте листочки м’яти з 4-х гілочок, сіль і перець за смаком та перебийте до однорідності.

Зробіть цибулевий конфітюр для начинки. Цибулю почистіть, поріжте півкільцями та обсмажте на пательні з олією, поки вона стане прозорою. Зменште вогонь до мінімуму, додайте цукор і тушкуйте, поки він карамелізується.

Деко застеліть пергаментним папером, перекладіть на нього розморожене тісто, викладіть горохову начинку, залишаючи по 2 см від бортиків. Заверніть бортики. На горохове пюре викладіть карамелізовану цибулю. В мисці збийте яйце виделкою та змастіть бортики. Можете використовувати лише жовток.

Поставте пиріг запікатися в духовку на 15–20 хв. Подавайте пиріг кімнатної температури.

Рецепт з сайту klopotenko.com