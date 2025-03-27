Відтепер оформити статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці можна онлайн через портал «Дія», повідомляє Кабмін. Подати заявку можуть батьки, чоловік або дружина.

Право на отримання статусу мають:

батьки загиблого або того, хто зник безвісти;

чоловік або дружина, які не одружилися вдруге;

діти, котрі не мали і не мають своїх сімей, або ж ті, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, які втратили обох батьків, котрі загинули або зникли безвісти.

Щоб отримати статус онлайн через портал «Дія», треба здійснити такі кроки.

Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина.

Для входу використайте електронний підпис або BankID.

Перевірте правильність своїх даних у профілі користувача.

За потреби оновіть інформацію.

Покроково заповніть заяву.

Додайте копію документа, що підтверджує родинний зв’язок.

Укажіть серію, номер і дату видачі документа.

Зазначте, до якої категорії осіб належить загиблий (зниклий) член родини.

Укажіть підстави для отримання статусу.

Оберіть, чи бажаєте отримати паперове посвідчення.

Підпишіть заяву електронним підписом і відправте на розгляд.

Після успішного розгляду заяви зможете отримати посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці у зручний для вас спосіб.

ЕЛЕКТРОННЕ ПОСВІДЧЕННЯ згенеруйте в «Дії».

ПАПЕРОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ. Зверніться особисто до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики:

за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання;

за адресою фактичного місця проживання (для ВПО).

При собі потрібно мати дві фотокартки.