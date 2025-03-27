Відтепер оформити статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці можна онлайн через портал «Дія», повідомляє Кабмін. Подати заявку можуть батьки, чоловік або дружина.
Право на отримання статусу мають:
- батьки загиблого або того, хто зник безвісти;
- чоловік або дружина, які не одружилися вдруге;
- діти, котрі не мали і не мають своїх сімей, або ж ті, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- діти, які втратили обох батьків, котрі загинули або зникли безвісти.
Щоб отримати статус онлайн через портал «Дія», треба здійснити такі кроки.
- Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина.
Для входу використайте електронний підпис або BankID.
- Перевірте правильність своїх даних у профілі користувача.
За потреби оновіть інформацію.
- Покроково заповніть заяву.
Додайте копію документа, що підтверджує родинний зв’язок.
Укажіть серію, номер і дату видачі документа.
Зазначте, до якої категорії осіб належить загиблий (зниклий) член родини.
Укажіть підстави для отримання статусу.
Оберіть, чи бажаєте отримати паперове посвідчення.
- Підпишіть заяву електронним підписом і відправте на розгляд.
Після успішного розгляду заяви зможете отримати посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці у зручний для вас спосіб.
ЕЛЕКТРОННЕ ПОСВІДЧЕННЯ згенеруйте в «Дії».
ПАПЕРОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ. Зверніться особисто до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики:
- за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання;
- за адресою фактичного місця проживання (для ВПО).
При собі потрібно мати дві фотокартки.
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