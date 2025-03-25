Члени родини загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу. Розподіл цих коштів між членами родини визначає закон. Однак у військовослужбовця за життя є можливість вплинути, хто та в яких частках отримає грошову допомогу в разі його загибелі. Для цього можна скласти особисте розпорядження.
Особисте розпорядження подібне до заповіту, але не стосується майна військовослужбовця.
В особистому розпорядженні можна вказати будь-кого, незалежно від родинних чи інших відносин.
Якщо у військовослужбовця є родина, її члени все одно мають право на частину коштів.
Незалежно від змісту особистого розпорядження право на отримання 50 відсотків частки, яка належала б кожному з них, якби не було особистого розпорядження, мають:
- діти військового;
- його повнолітні непрацездатні діти;
- непрацездатна вдова (вдівець);
- непрацездатні батьки.
Особисте розпорядження можна написати в нотаріуса чи командира військової частини.
Оригінал зберігатиметься у ТЦК та СП в особовій справі військовослужбовця. Копія — у нього.
Усім, кому став відомий зміст особистого розпорядження, заборонено його розголошувати.
Особисте розпорядження схоже на заповіт — змінити його не можна, але можна скласти нове. Кожне нове особисте розпорядження скасовує попереднє.
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