Члени родини загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу. Розподіл цих коштів між членами родини визначає закон. Однак у військовослужбовця за життя є можливість вплинути, хто та в яких частках отримає грошову допомогу в разі його загибелі. Для цього можна скласти особисте розпорядження.

Особисте розпорядження подібне до заповіту, але не стосується майна військовослужбовця.

В особистому розпорядженні можна вказати будь-кого, незалежно від родинних чи інших відносин.

Якщо у військовослужбовця є родина, її члени все одно мають право на частину коштів.

Незалежно від змісту особистого розпорядження право на отримання 50 відсотків частки, яка належала б кожному з них, якби не було особистого розпорядження, мають:

діти військового;

його повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки.

Особисте розпорядження можна написати в нотаріуса чи командира військової частини.

Оригінал зберігатиметься у ТЦК та СП в особовій справі військовослужбовця. Копія — у нього.

Усім, кому став відомий зміст особистого розпорядження, заборонено його розголошувати.

Особисте розпорядження схоже на заповіт — змінити його не можна, але можна скласти нове. Кожне нове особисте розпорядження скасовує попереднє.