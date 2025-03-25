МОЗ уперше централізовано закупило 24 тисячі інноваційних слухових апаратів Oticon. Відтепер українці, котрі їх потребують, можуть отримати апарати безоплатно, повідомляють у відомстві.

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ

Діти та дорослі з інвалідністю (не обов’язково щодо слуху).

Військовослужбовці, котрі мають порушення слуху, але ще не мають статусу людини з інвалідністю.

ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ

Звернутися до особистого лікаря (педіатра, сімейного лікаря, терапевта), який направить до лікаря-сурдолога для перевірки слуху та отримання висновку щодо стану слухової функції. Особистий лікар направить на проходження оцінювання повсякденного фукнціонування особи (ЕКОПФО) для дорослих або на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) для дітей з метою встановлення інвалідності або ж внесення змін до індивідуальної програми реабілітації (якщо інвалідність вже була встановлена раніше).

Військовослужбовців спрямують до проходження ВЛК. Після отримання відповідних висновків оцінювання ЕКОПФО, ЛКК чи ВЛК для отримання слухового апарату пацієнту або його законному представнику потрібно звернутися із зібраним пакетом документів у медичний заклад, який надає послуги з безоплатного забезпечення слуховими апаратами, в тій області, де зареєстрований пацієнт.

ПОТРІБНІ ДОКУМЕНТИ

Паспорт громадянина України (копія та оригінал) або свідоцтво про народження дитини (до 14 років).

Витяг із рішення ЕКОПФО (або чинне рішення МСЕК) і рекомендації ІПР (для дорослих з інвалідністю).

Висновок ЛКК про встановлення інвалідності та рекомендації ІПР (для дітей з інвалідністю).

Висновок ВЛК (для військовослужбовців).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Результати вимірювання гостроти слуху (аудіограма) (за наявності).

Витяг про місце реєстрації дитини (до 14 років) та інших осіб, у разі подання паспорта у формі картки.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Якщо потрібний пацієнту слуховий апарат є в наявності, його видають негайно.

Якщо немає, пацієнта вносять до черги на забезпечення.

Дітей з інвалідністю забезпечують слуховим апаратом першочергово. Лікар-сурдолог на основі аудіограми підбере слуховий апарат (або слухові апарати) та видасть пацієнтові у комплектації, наданій постачальником. За медичної або анатомічної потреби в індивідуальних вушних вкладках зліпки до них роблять у лікарні або сервісному центрі «Аврора». Кожна лікарня в комунікації з постачальником домовляється, де і як відбуватиметься налаштування слухових апаратів. Можливі два варіанти (обидва — безоплатні для пацієнта):

1) пацієнт звертається з отриманими слуховими апаратами та аудіограмою в сервісний центр «Аврора» у своєму регіоні;

2) налаштування слухового апарата відбувається в лікарні.

Усі інші візити (наприклад, для переналаштування) оплачуються за тарифами сервісного центру «Аврора», або ж здійснюються в лікарні безкоштовно (залежно від того, де відбувається первинне налаштування слухових апаратів). Постачальник має в Україні 20 регіональних центрів із налаштування слухових апаратів. У Херсонській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській областях сервісних центрів немає, тож налаштування слухових апаратів відбуватиметься в інших областях або в медзакладі.

Якщо вам відмовляють у забезпеченні слуховими апаратами, можете звернутися на гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201. Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного реагування.