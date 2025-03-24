Цей рецепт підійде як для солодких, так і для солоних страв із млинцями.

200 г борошна

1 столова ложка цукру

0,5 чайної ложки солі

2 столові ложки олії

500 мл мінеральної води

У просіяне борошно всипте цукор, сіль, влийте олію та половину об’єму води. Ретельно розмішайте віничком, щоб не було грудочок. Влийте в тісто решту воду та розмішайте віничком до однорідності. Лишіть тісто відпочити на 15 хв. Розігрійте пательню на вогні трішки вище середнього та за допомогою черпака виливайте тісто на сковорідку, рівномірно розподіляючи. Смажте кожен млинець по 2 хв. з кожного боку.

Рецепт з сайту klopotenko.com