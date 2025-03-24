Для того, щоб виноград гарно ріс і щедро родив багато років, потрібно правильно підготувати яму під посадку. Це роблять заздалегідь. За роботу беруться хоча б за 1–2 тижні до посадки, але краще ще раніше, оптимально — з осені.

Місце для посадки має бути гарно освітленим і провітрюваним, але водночас захищеним від панівних вітрів. Від дерев кущі висаджують не ближче 3–4 м, від кущів — 2–3 м, від будинків — 1–2 м.

Яма має бути чимала, не менше 80х80х80 см — виноград обов’язково віддячить за простір. Висаджений у невелику, та ще й на бідних ґрунтах, хороших врожаїв не даватиме. Відстань між кущами витримують 1,2–1,5 м. Під час копання родючий верхній шар ґрунту на штик лопати складають з одного боку ями, а нижній, менш багатий на поживні речовини, з іншого. На дно бажано укласти дренаж зі щебеню або битої цегли. Для поливу можна вкопати поруч трубу з отворами у стінках, яка буде виходити над поверхнею ями.

Половину ями заповнюють сумішшю, що складається з верхнього шару землі, змішаної з 1–2 відрами перегною або компосту, літровою банкою попелу та 200 г суперфосфату. Чимало досвідчених садівників вважають, що чим більше органіки буде внесено, тим краще для куща. На глинистих ґрунтах додають пісок в однаковій кількості із землею, щоб суміш стала добре проникною для вологи та повітря. Формують горбок, на верхівці якого ставлять саджанець і розпрямляють корені. Перед посадкою коріння саджанця можна занурити в розчин глини з коров’яком. Засипають землею, рясно поливають і мульчують соломою, тирсою або торфом.

При закладанні цілого виноградника, а не поодиноких кущів, рекомендується робити замість ям траншеї. Перевага такого способу в тому, що збільшується обсяг родючого ґрунту, а це лише на користь кущам. А при крапельному зрошенні вода рівномірніше розподіляється і швидше надходить до коренів. Траншеї копають шириною 1 м та глибиною 70–80 см, заправляють добривами. Ряди скеровують із півночі на південь.

Іван СИМАКОВ, садівник.