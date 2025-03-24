Якщо у вас на губах виникли білі підшкірні плямки розміром з просяне зернятко, не поспішайте панікувати — це можуть бути нешкідливі утворення, які називають гранулами Фордайса. «Порадниця» з’ясувала, чому вони виникають і чи вважають їх патологією.

БЕЗСИМПТОМНІ ТА НЕ ЗАРАЗНІ

— Гранули Фордайса — це маленькі безболісні вузлики світло-жовтого чи білого кольору, на перший погляд вони схожі на дрібні прищики, — пояснює лікар-дерматовенеролог вищої категорії Володимир АГАФОНОВ. — Але насправді це гіперплазовані сальні залози, які найчастіше локалізуються на слизових оболонках порожнини рота, на губах, у паху, на ореолах сосків, іноді — у пахвових зонах. Більшість дерматологів не вважають їх появу захворюванням, оскільки утворення доброякісні, безсимптомні та не заразні. Ймовірніше, це фізіологічна особливість людини, яка не загрожує здоров’ю та є лише косметичним дефектом.

Уперше подібні зміни сальних залоз були описані американським дерматологом Джоном Фордайсом ще наприкінці XIX ст., отримавши на честь нього свою назву. Гранули Фордайса дуже поширені й зустрічаються як у жінок (частіше), так і в чоловіків, причому їх розвиток можливий у будь-якому віці під впливом провокуючих факторів — внутрішніх або зовнішніх.

ЩО ПРОВОКУЄ

За словами лікаря, точних причин виникнення гранул Фордайса досі не виявлено. Але до найімовірніших факторів, що провокують збільшення сальних залоз, належать:

гормональна перебудова організму (в періоди статевого дозрівання, вагітності, клімаксу), а також під впливом різних захворювань (наприклад, порушення роботи наднирників);

вроджені особливості: близьке розташування сальних залоз до верхнього шару дерми; вузькі вивідні протоки залоз, схильні до закупорки та скупчення секрету (шкірного сала), що і призводить до утворення мініатюрних кіст;

наслідки процедури лазерної епіляції;

недостатнє дотримання інтимної гігієни;

куріння;

неправильне харчування, надлишок у раціоні тваринних жирів і швидких вуглеводів.

ПРОЯВИ

Гранули Фордайса проявляються у вигляді маленьких (1–2 мм) опуклих світлих цяток або папул (дрібних вузликів) жовтувато-білого кольору, найчастіше на облямівці губ і в інтимних зонах. Утворення безболісні та зазвичай не спричиняють дискомфорту. Вони можуть бути як одиничними, так і досить численними. Іноді сусідні гранули Фордайса здатні зливатися між собою.

У разі натискання на утворення може виділятися секрет сальних залоз, що має жовто-білий колір і густу консистенцію. Але видавлювати гранули категорично не рекомендується, оскільки це загрожує занесенням інфекції та виникненням ускладнень.

ЧИ МОЖНА ВИДАЛИТИ

— Специфічного методу лікування гранул Фордайса немає, — каже Володимир Агафонов. — Зазвичай пацієнти звертаються по допомогу до дерматолога або косметолога лише в тих випадках, коли видимі сальні залози є серйозним естетичним дефектом і стають для людини джерелом постійного дискомфорту та переживань. Залежно від площі, локалізації та розмірів висипань для їх видалення застосовують різні методи: вплив лазером, кріодеструкцію, електрокоагуляцію, зрідка — хірургічне втручання (за допомогою скальпеля). Однак мінімум у половині випадків після видалення гранул вони згодом з’являються знову.

Також вважають, що поширення гранул Фордайса зупиняє застосування кремів і мазей з ретинолом та олією жожоба. Іноді утворення зникають самостійно.

ЯК ПОПЕРЕДИТИ

Щоб звести до мінімуму ризик появи нових гранул Фордайса, ведіть здоровий спосіб життя, висипляйтеся і правильно харчуйтеся, виключивши з раціону фастфуд, сало, жирну свинину та кондитерські вироби. Важливо регулярно вживати часник, цитрусові, спаржу, цільнозернові продукти, свіжі фрукти та овочі.

Крім того, рекомендується періодично приймати курс полівітамінів і риб’ячого жиру, а також змащувати проблемні ділянки шкіри олією жожоба, сосни або чайного дерева.

ТЕРМІНОВО ДО ЛІКАРЯ!

Варто не зволікати з консультацією фахівця, якщо:

ви постійно помічаєте появу нових утворень або вже існуючі гранули Фордайса стали збільшуватися в розмірах;

існуючі вузлики почали свербіти, боліти, кровоточити або ще якимось чином турбувати вас;

відбулася травматизація утворень.

Лікар проведе діагностику за допомогою дерматоскопа та допоможе відрізнити гранули Фордайса від патологій зі схожими проявами: нейродерміту, контагіозного молюска, папіломавірусу.

Ірина КАДЧЕНКО.