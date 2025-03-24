Після виявлення факту списання коштів із банківської картки необхідно якнайшвидше її заблокувати.

Зробити це можливо:

через онлайн-банкінг;

зателефонувати в банк на гарячу лінію;

особисто звернутися до найближчого відділення банку.

Потім зверніться із письмовою заявою до банку. В заяві просіть банк провести внутрішнє розслідування та повернути списані кошти.

Якщо отримали відмову — можете звернутися до суду.

Або ж до поліції із заявою про вчинення злочину. Слідчий невідкладно, але не пізніше 24 год. після подання заяви про вчинене кримінальне правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 год. із моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Звернутися до кіберполіції: за телефоном 0 800 505 170 чи заповнити онлайн-форму на вебсайті https://ticket.cyberpolice.gov.ua

Якщо зловмисника знайдуть і його провина буде доведена в суді, то потерпілі мають право на відшкодування матеріальних і моральних збитків. Для цього подають відповідний позов до суду.