Цей рецепт пісного борщу має свою родзинку — це «вушка» з тіста із начинкою з грибів і картоплі, неймовірно смачні та соковиті.

Для борщу:

2 буряки

1 лимон

0,5 чайної ложки солі

1 чайна ложка цукру

150 г червоної квасолі

0,5 головки капусти

1 морква

2 цибулі

четвертина селери

2 столові ложки олії (для смаження)

3 л води

10 гілочок петрушки

3 лаврові листки

5 горошин духмяного перцю

1 солодка червона перчина

Для тіста «вушок»:

300 г борошна

150 мл води

2 столові ложки олії

2/3 чайної ложки солі

Для начинки «вушок»:

3 картоплини

200 г печериць

100 г білих грибів (можна заморожених)

50 г сухих білих грибів

Буряки (чистити не треба) залийте водою, варіть приблизно 1 год. після закипання води.

В іншій каструлі залийте холодною водою квасолю та варіть до готовності (1–1,5 год.).

Для овочевої юшки капустину розріжте на четвертини, цілу неочищену морквину, розрізану навпіл цибулину, очищену селеру, 1 очищену від насіннєвої коробки перчину, петрушку, горошини духмяного перцю, лавровий лист і сіль за смаком викладіть у велику каструлю. Залийте 3 л води та варіть 30 хв. на середньому вогні.

Для тіста змішайте в мисці борошно, воду, олію та сіль. Замісіть еластичне тісто, як на вареники. Поки відкладіть.

Для начинки очищену картоплю відваріть до готовності в підсоленій воді, потовчіть на пюре. Цибулину наріжте дрібно. Замочіть 50 г білих грибів на 30 хв. Наріжте невеличкими шматочками печериці, білі гриби та відмочені сухі білі гриби. Розігрійте пательню з олією та викладіть цибулю із грибами. Трохи підсоліть і смажте, поки випарується волога. Об’єднайте в мисці картопляне пюре зі смаженими грибами. Начинка готова.

Присипте робочу поверхню борошном і розкачайте тісто для «вушок» на тонкий пласт. За допомогою склянки сформуйте кружечка з тіста. Викладайте начинку та формуйте «вушка», защипуючи тісто, як на пельмені. Закип’ятіть у каструлі воду та відваріть «вушка» у підсоленій воді 3 хв. після закипання. Готові перекладіть у миску та скропіть олією, аби не злиплися.

Варений буряк почистіть і крупно натріть, скропіть соком лимона, додайте 1 чайну ложку цукру і 0,5 чайної ложки солі. Залиште на 1 год. для маринування.

Виберіть з овочевого бульйону готові овочі. Нам знадобиться лише морква, інші овочі вже не будуть потрібні. Моркву теж крупно натріть. До овочевого бульйону додайте натерті буряк і моркву, відварену квасолю. Варіть усе разом 10 хв.

Коли подаватимете страву, в тарілку викладайте по 5–6 вушок і заливайте пісним борщем.

Рецепт з сайту klopotenko.com