У боротьбі за вибір споживача продавці товарів і послуг вдаються до різних методів, зокрема й організовуючи різноманітні акції. Одним із найбільш дієвих механізмів залучення покупців є застосування рекламних знижок. Та чи бувають насправді ті знижки знижками? Що потрібно знати споживачеві, аби не бути введеним в оману?

Найперше, інформує Держпродспоживслужба, відповідно до норм Закону України «Про рекламу», реклама про зниження цін і про розпродаж обов’язково повинна містити такі відомості:

про місце проведення розпродажу;

дату початку;

дату закінчення;

співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару.

Важливо, що інформацію про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені в рекламі, яку розміщують чи розповсюджують на території України, зазначають виключно у гривнях. Рекламодавці, виробники реклами або її розповсюджувачі, винні в порушенні законодавства про рекламу несуть відповідальність згідно зі ст.27 Закону України «Про рекламу».

Також часто виникає ситуація, коли цінники на товар на полицях магазину «акційні», зі знижкою, а вже на касі покупець чує зовсім іншу цифру. Тому нагадуємо ще раз — покупець має право оплатити саме ту ціну, яка є на ціннику, адже саме на основі такої інформації він прийняв рішення про покупку.

У разі, якщо ваші права як споживача порушено та суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — звертайтесь до територіального органу Держпродспоживслужби. Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до ст.22 Закону України «Про захист прав споживачів».