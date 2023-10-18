Внутрішньо переміщені особи мають змогу отримати безоплатно всі види правничих послуг від системи безоплатної правничої допомоги (БПД), повідомляють у Мін’юсті.
Зокрема, в системі БПД надають:
- консультації та юридичну інформацію;
- послуги з представництва інтересів у суді й інших державних органах;
- допомогу у складенні документів для звернення до суду.
Звернутися до системи БПД можна:
- у найближчому бюро правової допомоги (адреси — за посиланням: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid)
- через її контактний центр: 0 800 213 103 (дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні);
- зателефонувавши в Telegram за номером: 0(67) 721-31-03;
- через консультацію з юристом у Telegram — https://t.me/LegalAidUkraineBot?fbclid (кнопка «Написати юристу»).
Залишити відповідь