Раніше о цій порі роботи на суничних грядках я вже закінчувала. Але років зо три тому придбала сорт садової суниці Королева Єлизавета ІІ. І тепер навіть у вересні ще мала вдосталь суничних ягід. Тривале плодоношення є серйозним навантаженням для рослин. Тож потрібен ретельний догляд за плантацією.

Дуже важливі поливи. Цьогоріч літо було надзвичайно сухе. Тож і у вересні, і тепер, у жовтні, ще роблю кілька вологозарядних поливів. Це потрібно для того, щоб рослини щедро плодоносили й наступного сезону.

Високих врожаїв можна сподіватись лише за підживлення грядок. Для цього годяться готові комплексні препарати. Або ж на 10 л води беру 1 л коров’яку, 2 ст.л. суперфосфату та склянку деревного попелу. Або ж на кв.м можна розсипати 25 г суперфосфату та 30 г сірчанокислого калію. Після плодоношення застосовую і пташиний послід (1:20). А ось азотні добрива восени не використовую, бо вони спричиняють ріст зеленої маси.

Продовжую розпушування грядок. Важливо не забувати і про мульчування. Для цього застосовую солому.

Що ж до обрізування листя, то, на мою думку, робити це потрібно лише у випадку, якщо воно уражене шкідниками чи хворобами, бо обрізування ослаблює рослини. При цьому важливо не пошкодити точку росту. Працюють гострим секатором або ножицями, бо якщо обривати руками, можна випадково пошкодити кореневу систему кущиків.

Галина ГЕРАСИМЕНКО.

Івано-Франківська обл.