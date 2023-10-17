Суп із бархатистою консистенцією та ніжним вершковим смаком! Готую на основі курячого бульйону з селерою та цибулею. Гарбуз попередньо запікаю в духовці, що надає неймовірного аромату та зберігає колір. Для смаку додаю натуральні вершки.

500 г гарбуза (краще мускатних сортів)

400—500 мл курячого бульйону

1 середня цибулина

1 середня морквина

2 середні картоплини

1 маленький корінь селери

200 мл вершків (бажано жирних)

неповна чайна ложка солі

дрібка чорного меленого перцю

0,5 чайної ложки сухого часнику

олія

Очищений гарбуз нарізати середніми шматочками, викласти у форму для запікання, накрити фольгою, поставити в розігріту до 190 градусів духовку. Готувати 30—40 хв. до м’якості (залежить від розмірів шматочків).

У каструлі, в якій готуватимете суп, розігріти олію. Викласти нарізану невеликими кубиками цибулину, смажити до золотавості. Додати дрібно нарізані морквину та селеру, смажити близько 7 хв. Викласти картоплю, обсмажити разом 2 хв. Залити гарячим бульйоном, варити близько 20 хв. Наприкінці додати запечений гарбуз, проварити все 2 хв. Додати всі спеції, перемішати. Частину бульйону злити. Суп подрібнити блендером на пюре. Долити бульйону, доводячи страву до бажаної консистенції (більш або менш густої). Зайвий бульйон можна заморозити та додавати до інших супів чи рагу. Повернути каструлю на вогонь, влити вершки, тримати на плиті до закипання. Одразу зняти.

Суп має вийти дуже ніжним та однорідним. Хоча для розмаїття завжди залишаю кілька цілих кубиків для сервірування. Подавайте з сухариками, смаженим гарбузовим або соняшниковим насінням, кунжутом.

Марія САЛАМАХА.

м. Жмеринка.