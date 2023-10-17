Значна частка витрат електроенергії при машинному пранні — це, звісно, нагрівання води. Тому регулярно з’являються ідеї підключення пралки не до холодної, а прямо до гарячої води.

Відповімо відразу: підключати звичайну машинку, розраховану спочатку на холодну воду, до гарячої категорично не можна. Усі її програми під час попереднього етапу прання нагрівають воду до заданої температури. Якщо до неї відразу потрапить гаряча вода, то машинка «збожеволіє» і скоротить програму до етапу основного прання. У деяких це спричиняє помилку, й автомат не пратиме.

Інша проблема — це неможливість прання із заданою температурою води. Оскільки нижня межа температури залежатиме від температури у крані. Отже, бавовна та делікатні тканини будуть зіпсовані, адже пральна машина не вміє охолоджувати воду. Також внутрішні трубки та клапан для води не розраховані для гарячої води. В такому разі вони швидко вийдуть із ладу.

Як бачимо, немає жодних переваг такого підключення. А от зіпсувати свій автомат зможете душе швидко. Якщо ж дуже хочеться заливати в машину відразу гарячу воду, то пошукайте спеціальні моделі з підключенням до холодної та гарячої води. Хоч вони дуже рідкісні, але зустрічаються в американських брендів. Але за фактом економія настільки незначна, що краще не забивати собі цим голову.