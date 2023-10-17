Якщо військовослужбовець вважає, що в рішенні ВЛК не відображений реальний стан його здоров’я, то він може оскаржити її висновки, запевняють у МОЗ. Зробити це можна в досудовому порядку та через суд.

Краще починати оскаржувати рішення з досудового порядку, і лише в разі, якщо це не матиме позитивного результату, звернутися до суду.

Щоб оскаржити рішення ВЛК у досудовому порядку, необхідно:

написати заяву/скаргу особи щодо непогодження з висновками ВЛК і проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК;

долучити до заяви/скарги всі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК і копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом із повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

За результатом розгляду скарги ВЛК переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, який і братиметься до уваги. У спірних і складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).

Оскарження рішення ВЛК у суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

Оскаржити рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, адже це не входить у компетенцію суду. Але він може встановити порушення процедури проведення ВЛК і на цій підставі скасувати її рішення.

Також суд може зобов’язати провести повторний медичний огляд і дообстеження військовослужбовця у випадку відмови відповідної ВЛК їх проводити.