Улюблена заготовка салату з буряків на зиму. Готується — простіше не придумаєш, і в будь-який час можна відкрити баночку й подати як салат або додати до борщу — він виходить наваристий і красивого рубінового кольору. Я живу в квартирі, буряк довго не зберігається в теплі, а так — стоїть до нового врожаю.

На 5 банок по 0,5 л:

2,5 кг буряку

6 столових ложок цукру

2 чайні ложки солі

1,5 чайні ложки лимонної кислоти

150 мл олії

Буряк викладаю в каструлю (не чищу — так він збереже свій колір при варінні), заливаю водою, відварюю до готовності — ніж має легко входити в овоч. Воду зливаю, буряк охолоджую, очищую й натираю на крупній тертушці. У глибоку сковорідку викладаю буряк, додаю сіль, цукор, лимонну кислоту. Вливаю олію, перемішую. Ставлю на повільний вогонь, з моменту закипання готую 15 хв., перемішуючи, щоб маса прогрілась рівномірно. Гарячою викладаю в стерилізовані банки, одразу закриваю під ключ. Зберігаю в темному прохолодному місці.

Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.