Осінь — найкращий час для посадки смородини. Це підтверджує високий відсоток приживання. Навесні їй потрібно одночасно вкорінюватись і вступати в період вегетації. А от при осінній посадці рослина спрямує всі сили лише на розвиток кореневої системи.

Саджанці купуйте в перевірених продавців. При виборі сорту враховуйте термін цвітіння, врожайність, стійкість до основних хвороб і шкідників. Коріння рослини має бути добре розвиненим, не мати обривів або ознак гниття.

1. Відведіть для ягідника добре освітлену ділянку з родючим суглинним або зв’язно-піщаним дерново-підзолистим ґрунтом зі слабокислою або майже нейтральною реакцією. Низини, замкнуті улоговини з болотистим ґрунтом не підходять.

2. Оптимальний розмір ями: глибина — 30 см, діаметр — 60 см. Заправляти її потрібно так: 8—10 кг соломистого коров’ячого гною, 120—140 г 20-відсоткового суперфосфату та 40 г 40-відсоткової калійної солі (або 300 г деревної золи). Щоб добрива краще перемішалися з ґрунтом, можна все зробити в три прийоми: спочатку засипати яму на одну третину, розсипати третину добрив і перемішати з ґрунтом. Так само засипати другу та третю частини.

3. Перед посадкою обріжте саджанці, залиште 5—7 бруньок. Така процедура допоможе в майбутньому сформувати гарний кущ.

4. Саджанці смородини садіть похило, під кутом 30—40 градусів, кореневу шийку заглиблюйте на 5—8 см. Для червоних і білих порічок краща вертикальна посадка, а коренева шийка повинна бути на рівні ґрунту. Після посадки рясно полийте саджанець.

5. Через день-два підпушіть землю та замульчуйте торфом або перегноєм. Мульча збереже вологу, а навесні зменшить кількість бур’янів.

Для всіх видів смородини хороші попередники — картопля, морква, буряк, горох, кукурудза. А ось на місці викорчуваних кущів аґрусу її висаджувати не варто, бо в цих рослин багато спільних хвороб і

шкідників.