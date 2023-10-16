Після склянки холодної води або сидіння під кондиціонером багато людей стикаються з осиплістю та захриплістю. Але проблеми з голосом може спричинити не лише банальна застуда, а й більш серйозні фактори. «Порадниця» з’ясувала, чим загрожує голосовий розлад і чому не варто його ігнорувати.

У ГРУПІ РИЗИКУ — СПІВАКИ, ВЧИТЕЛІ

— Порушення голосової функції, що проявляється хрипотою, осиплістю та швидкою стомлюваністю голосу, називається дисфонією, а повна відсутність голосу, при якій зберігається лише можливість шепотіти, — афонією, — пояснює лікар-отоларинголог Ірина КІЦ. — Голосовий розлад — досить поширена проблема, в різні періоди життя від нього страждають до 30 відсотків населення.

Дисфонія та афонія можуть виникнути в пацієнтів будь-якого віку та статі, але все ж таки частіше їх діагностують у дітей та людей старше 60 років. В окремій групі ризику — ті, чия професійна діяльність пов’язана з постійною напругою голосових зв’язок — артисти, співаки, викладачі, тренери, юристи, гіди.

ПРИЧИНИ

За словами лікарки, причини голосових розладів можуть бути запального та не запального характеру. До найпоширеніших належать переохолодження та інфекції, що уражують носоглотку та верхні дихальні шляхи — це ГРВІ, ангіна, ларингіт, тонзиліт, грип. Голосові зв’язки також потерпають від запального процесу при захворюваннях бронхів і легень, що супроводжуються інтенсивним кашлем.

Досить частою причиною зміни голосу виступає й гастроезофагеальний рефлюкс, при якому відбувається закидання вмісту шлунка або дванадцятипалої кишки у стравохід, а також пухлини та травми голосового апарату, в тому числі й після хірургічного втручання. Спричинити проблеми з голосом здатні й такі серйозні захворювання, як хвороба Паркінсона, ревматоїдний артрит, розсіяний склероз, туберкульоз.

Додатковими факторами ризику для виникнення осиплості виступають куріння, регулярна перенапруга голосових зв’язок, хронічна втома, стрес, нервове виснаження, літній вік (із роками голосові складки втрачають еластичність), занадто сухе та забруднене повітря, тривала надмірна напруга м’язів гортані, плечей та шиї.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Основний симптом дисфонії — це якісне порушення голосу, яке проявляється зміною його тону та тембру, захриплістю, що наростає при голосовому навантаженні, гугнявістю та слабкістю. Але, крім цього, зазвичай присутні неприємні відчуття в гортані, утруднення дихання, сухість і першіння в горлі. Також людину можуть турбувати періодичні спазми в ділянці глотки, підвищене утворення слизу та постійне бажання відкашлятися.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— Якщо вас тривалий час турбують ознаки порушення голосу, потрібно звернутися до лікаря-отоларинголога, також може знадобитися консультація хірурга, гастроентеролога, фоніатра та інших фахівців, — каже Ірина Кіц. — Первинну діагностику зазвичай проводять на основі скарг і огляду пацієнта, за необхідності призначають такі обстеження, як ларингоскопія, стробоскопія, електроміографія, комп’ютерна томографія, акустичний аналіз голосу, бакпосів із носоглотки, аналізи крові.

Лікування залежить від того, що спричинило голосовий розлад, а також його типу. Це може бути медикаментозна терапія, що включає протизапальні препарати, ліки, які покращують кровообіг голосових складок, вітаміни групи В. При спастичній дисфонії застосовують ін’єкції ботулотоксину в м’язи гортані, при функціональній — артикуляційну та дихальну гімнастику, психотерапію, масаж. Іноді потрібне оперативне втручання.

ДОПОМОЖІТЬ СОБІ САМІ

Якщо у вас зараз немає можливості відвідати лікаря:

✔ забезпечте голосовим зв’язкам максимальний спокій: не можна багато розмовляти, кричати, голосно говорити, а також шепотіти — аби не погіршити свій стан аж до повної втрати голосу;

✔ відмовтеся від куріння, зведіть до мінімуму вживання алкоголю та кофеїну;

✔ дотримуйтесь питного режиму (на добу треба випивати до 2 л води);

✔ не допускайте надмірної сухості повітря, перебування в запилених і забруднених приміщеннях;

✔ уникайте стресів, емоційних потрясінь, сильної перевтоми;

✔ дихайте через ніс;

✔ підвищуйте імунітет, не пускайте на самоплив простудні та хронічні захворювання.

Ірина КАДЧЕНКО.