У разі відсутності в документі відмітки про реєстрацію місця проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на цій території на момент виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.

Такими документами можуть бути:

військовий квиток із відомостями щодо проходження військової служби;

трудова книжка із записами про трудову діяльність;

документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат про повну загальну середню освіту;

документ про професійно-технічну освіту;

документ про вищу освіту (науковий ступінь);

довідка з місця навчання;

рішення місцевого органу державної влади чи органу місцевогосамоврядування про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

медичні документи;

фотографії, відеозаписи.

Під час подання заяви про взяття на облік у період дії воєнного стану заявник надає відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, сформованих через «Дію» чи «єДокумент», або довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України, для осіб, яких ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.