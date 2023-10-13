Коли хочеться чогось смачного та домашнього до чаю, приготуйте цей медовий пиріг на кефірі. Виходить дуже м’яким, пишним, духмяним, із п’янким смаком меду.

На форму 20 см:

2 яйця

100 г цукру

120 г меду

120 мл кефіру

1 чайна ложка соди

чверть чайної ложки солі

160 г борошна

100 г волоських горіхів

цедра половини апельсина

У миску викласти яйця, всипати цукор. Збити міксером до пишності. Додати мед (якщо він густий, треба розтопити) та соду (гасити її не потрібно), збити міксером 2 хв. Влити кефір кімнатної температури, перемішати. Всипати борошно, перемішати. Горіхи підсушити на сковороді, подрібнити. Викласти в тісто горіхи та цедру, перемішати. Маса виходить в’язкою, як на оладки.

Форму для випічки вистелити пергаментом, розподілити тісто. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 40—45 хв. За бажання пиріг можна полити глазур’ю. Змішати 50 г цукрової пудри з 3—4 чайними ложками молока (або води, соку лимона). Розтерти до однорідності, полити відразу пиріг, дати застигнути.