Загальновідомо, що найбільше в цьому допомагає солодке, але є ще деякі продукти, які можуть поліпшувати роботу мозку.

Жирна риба. Крім цукру, чудово справляються з функцією харчування та стимулювання мозку кислоти омега-3, джерелом яких є жирна риба. Мембрани нервових клітин на 20 відсотків складаються з жирних кислот, що сприяють також розвитку та функціонуванню нервових закінчень.

Шпинат. Із листових овочів виділяється шпинат. Він омолоджує мозок на 11 років, а також зменшує ризик хвороби Альцгеймера.

Боби какао. Це не ті шоколадки, які дехто поїдає у величезній кількості. При цьому какао-бобів вони майже не містять. Потрібно пити какао. Саме в його порошку є компонент теобромін, що позитивно впливає на мозок і покращує його роботу.