Чай із чорнобривців зміцнює імунітет, має бактерицидну дію, є хорошою профілактикою від застуди та грипу.

Це чудовий сечо-, жовчо- та потогінний засіб, що сприяє зменшенню набряків. Він добре знімає нервове напруження. Чай із чорнобривців рекомендують також як профілактику інсультів, інфарктів, атеросклерозу, він чинить позитивний вплив на підшлункову залозу, знижує тиск. Квіти нормалізують травлення та поліпшують обмін речовин. Такий чай рекомендують пити при запаленнях в організмі, артритах, для зміцнення стінок судин.

Для приготування чаю 4—5 сухих або свіжих суцвіть заварюють 250 мл окропу. Настоюють 15 хв. і п’ють 2—3 рази на день.

Особливо корисні звичайні червоно-коричневі квіти, багаті на кератин. Чорнобривці можна змішувати з календулою, м’ятою, чебрецем та іншими духмяними травами. Для кольору додають чорний чай.

Ці сонячні квіти цвітуть до самих холодів, тож ще встигнете заготувати їх на зиму.