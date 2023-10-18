Ароматний і насичений соус на основі овочів і м’ясного фаршу до спагеті. Звичні для нас інгредієнти починають грати новими барвами завдяки типовому для Італії поєднанню спецій.

Соус болоньєзе:

500 г змішаного фаршу (яловичина/свинина)

800 г свіжих помідорів

100 мл вершків (10—20%)

1 маленька цибулина

1 маленька морквина

1 стебло селери

1—2 зубчики часнику

1 чайна ложка сушеного орегано

неповна чайна ложка солі

чорний мелений перець

олія

Для подачі:

300—400 г спагеті

тертий сир (в оригіналі пармезан)

Соус потрібно томити на маленькому вогні доволі тривалий час — не менше двох годин. Може здатися, що це забагато, але дехто з кулінарів тушкує до 4—5 год. Завдяки тривалому тушкуванню соус болоньєзе набуває ніжної оксамитової структури й буквально тане в роті. Виходить приблизно 4—6 порцій.

Цибулину, морквину та стебло селери порізати дуже дрібними кубиками. Викласти на сковороду з розігрітою олією. Смажити приблизно 5 хв., перемішуючи. Додати фарш, смажити 5—10 хв. При цьому ретельно розбити фарш лопаткою на дрібні шматочки, щоб отримати однорідну структуру соусу. Викласти почищені від шкірочки та нарізані кубиками томати. Додати посічений часник, орегано, посолити, поперчити, перемішати.

Тушкувати на слабкому вогні під кришкою приблизно 2 год. За 20—30 хв. до готовності влити вершки, перемішати, продовжити готувати.

Відварити спагеті. Викласти на тарілку, зверху — соус, посипати тертим сиром. Можна також подати, перемішавши все відразу.